Gli strascichi del caso del generale Roberto Vannacci, che col suo libro ha terremotato le rigide strutture militari, hanno intorbidito il clima tra ministero della Difesa ed Esercito.

Il ministro Guido Crosetto, che ha fatto le spese politiche di una vicenda ancora parzialmente poco chiara, è ora deciso a ripristinare le gerarchie facendo pesare il suo ruolo. L’ennesimo inciampo nei rapporti con gli alti ranghi dell’esercito si è consumato ieri, a causa della cancellazione della tradizionale festa della Memoria del reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, che si svolge ogni 7 settembre nella base di addestramento di Livorno.

I parà, inquadrati nelle forze speciali, rappresentano uno di quei corpi scelti dell’esercito che intervengono in condizioni particolarmente critiche in ambito Nato, in operazioni segrete al punto che i loro morti e feriti non vengono resi noti. Anche per questo la festa privata - riservata ad ex commilitoni, familiari e parenti delle vittime cadute nello svolgimento di missioni – ha un valore particolare per il reggimento.

Ai familiari, però, l’esercito ha comunicato che la festa è stata formalmente annullata per «esigenze operative del reparto». In realtà, anche su questa decisione si allungherebbe l’ombra lunga di Vannacci. Il generale, infatti, in carriera è stato anche comandante della Col Moschin dal 2011 al 2013 e una delle ipotesi avanzate da fonti interne è che la decisione di evitare il raduno possa essere stata legata al particolare clamore suscitato dal caso, che ora si vorrebbe silenziare. In altre parole, qualcuno dentro l’esercito potrebbe aver pensato che il raduno di un corpo considerato tradizionalmente molto conservatore avrebbe potuto rinfocolare i sostenitori di Vannacci.

La decisione di Crosetto

Quando la decisione di annullare il momento di ricordo è arrivata alle orecchie di Crosetto, però, il ministro ha deciso di intervenire. I familiari delle vittime, infatti, lo hanno contattato per comunicargli tutta la loro amarezza per la decisione dell’esercito e il ministro ha scelto di affrontare la questione in prima persona. Profondamente «Amareggiato» per l’accaduto, come lo descrivono fonti della Difesa, soprattutto per i motivi che lo hanno provocato, ma soprattutto deciso a risolvere la questione.

Di qui la scelta unilaterale di Crosetto di decidere il «ripristino d’imperio» della festa, consentendo quindi a famiglie ed ex membri del corpo di procedere con la commemorazione come da tradizione. Il caso, tuttavia, mostra come dentro l’esercito il clima sia ancora incandescente e questo nuovo fronte aperto con la Difesa non aiuta ad abbassare il livello di tensione. L’iniziativa di Crosetto, infatti, è decisamente inusuale rispetto alla consuetudine dei rapporti tra vertici civili e militari: con il suo intervento riparatore per i parà della Col Moschin, infatti, il ministro ha ribaltato in modo esplicito una decisione presa da ranghi militari, intervenendo in contrasto con una scelta dell’esercito.

L’obiettivo della Difesa, oltre che di riparare al torto nei confronti dei parà e delle loro famiglie, sarebbe anche quello di mandare un messaggio: il caso Vannacci ha già prodotto fin troppi danni, non si può lasciare che inquini ancora l’esercito e soprattutto allunghi ombre di estremismo su tutti i corpi che il generale ha guidato e sui soldati che ne fanno parte.

Certamente, però, un intervento così deciso da parte del ministro può alterare i delicati rapporti con le forze militari e i loro rigidi protocolli. La responsabilità diretta della cancellazione sarebbe da attribuire a un livello gerarchico intermedio e non direttamente al generale di Corpo d'Armata Pietro Serino che guida l’Esercito. Tuttavia, un intervento così forte della Difesa necessariamente avrà un riverbero anche sui rapporti di Crosetto con i vertici dell’esercito, nell’attesa di evoluzioni sul procedimento disciplinare allo stesso Vannacci.

