Tre persone sono decedute in seguito allo scoppio di un container su un rimorchiatore ormeggiato nel porto di Crotone avvenuto poco prima delle sei del pomeriggio. Le vittime sono membri dell’equipaggio dell’imbarcazione Asso battente bandiera di Palau, mentre due persone sono rimaste ferite e attualmente si trovano ricoverate, di cui una in grave condizioni, nell’ospedale di Crotone.

Sarebbero invece quattro i dispersi che sono finiti in mare dopo lo scoppio. Non sono ancora chiare le cause dell’esplosione che sono in corso d’accertamento.

