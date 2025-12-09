Da Cicalone a Bova. La politica alla ricerca della visibilità perduta

true false

Succede tutto in pochi giorni, come se qualcuno avesse aperto il sipario. Mercoledì 3 dicembre ha attraversato i corridoi della Camera Simone Ruzzi, alias Cicalone, ex pugile, youtuber, “difensore” delle periferie romane, chiamato in audizione parlamentare davanti alla Commissione che indaga il degrado urbano. «Come ha detto qui», ha detto orgoglioso presentandosi ai deputati dopo i ringraziamenti di rito. Dove «qui» sta per Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione, parlamentare di