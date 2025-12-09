l’esigenza di essere pop

Da Cicalone a Bova. La politica alla ricerca della visibilità perduta

Simone Alliva
09 dicembre 2025 • 20:45

L’ex pugile audito alla Camera, così come il conduttore De Martino. L’attore domani ad Atreju sul palco insieme ad Arianna Meloni

Succede tutto in pochi giorni, come se qualcuno avesse aperto il sipario. Mercoledì 3 dicembre ha attraversato i corridoi della Camera Simone Ruzzi, alias Cicalone, ex pugile, youtuber, “difensore” delle periferie romane, chiamato in audizione parlamentare davanti alla Commissione che indaga il degrado urbano. «Come ha detto qui», ha detto orgoglioso presentandosi ai deputati dopo i ringraziamenti di rito. Dove «qui» sta per Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione, parlamentare di

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.