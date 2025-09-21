Dal mito di Charlie ai pasticcini: la domenica bestiale di Meloni

Dal palco di Fenix, la festa dei giovani di FdI, la premier torna a parlare del «clima d’odio». «Non abbiamo paura», dice. Poi si collega con Domenica In per parlare della cucina italiana
Dal palco infuocato di “Fenix”, dove evoca minacce, trappole e attacca la “sinistra mondiale” legandola all’omicidio di Charlie Kirk, alla domenica pop su Rai 1 con Mara Venier, tra ricordi di nonni e pastarelle. Vittimismo militante e tepore familiare, due registri per stringere i fedelissimi e continuare la campagna elettorale
Non cita J.R.R. Tolkien o Giorgio Almirante. Nemmeno Ernst Jünger, come quando è diventata la capa dei giovani di An, nel 2004. Parlando alla chiusura di Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia organizzata Roma, Giorgia Meloni delude i nostalgici. I tempi son cambiati, serve un’identità nuova. Così Charlie Kirk, l’influencer di destra assassinato il 10 settembre, entra nel pantheon meloniano. Alimentando l’impressione di una sorta di gara a distanza con il raduno leghista di Pontida. Lì