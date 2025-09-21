Dal mito di Charlie ai pasticcini: la domenica bestiale di Meloni

true false

Dal palco infuocato di “Fenix”, dove evoca minacce, trappole e attacca la “sinistra mondiale” legandola all’omicidio di Charlie Kirk, alla domenica pop su Rai 1 con Mara Venier, tra ricordi di nonni e pastarelle. Vittimismo militante e tepore familiare, due registri per stringere i fedelissimi e continuare la campagna elettorale