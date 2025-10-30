Ponte sullo Stretto, separazione delle carriere e tasse: la destra si è fermata a Berlusconi

Forza Italia ha celebrato l’approvazione della riforma con le foto di Berlusconi, la figlia Marina: «È la vittoria di mio padre». L’opera per collegare Calabria e Sicilia è un grande classico. Il ruolo di Ciucci e Lunardi è l’esempio del passato che è presente
Mancano solo i 6x3 in tutte le città con la promessa “Meno tasse per tutti” con il volto sorridente di Silvio Berlusconi, che rilancia il claim del presidente operaio. Poi la macchina del tempo, che riporta l’Italia all’inizio degli anni Duemila, avrebbe funzionato alla perfezione. Le cronache di venti anni fa sono attuali, le parole sono identiche, come molti dei protagonisti sulla scena politica. La fotografia che sintetizza tutto è quella dei parlamentari Forza Italia che festeggiano con i ca