Ponte sullo Stretto, separazione delle carriere e tasse: la destra si è fermata a Berlusconi

Una gigantografia di Silvio Berlusconi e attorno le bandiere di Forza Italia, durante il flash mob di Forza Italia per celebrare l'approvazione definitiva della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati, subito dopo il voto al Senato, in piazza Navona, a Roma
Stefano Iannaccone
30 ottobre 2025 • 19:27Aggiornato, 30 ottobre 2025 • 20:21

Forza Italia ha celebrato l’approvazione della riforma con le foto di Berlusconi, la figlia Marina: «È la vittoria di mio padre». L’opera per collegare Calabria e Sicilia è un grande classico. Il ruolo di Ciucci e Lunardi è l’esempio del passato che è presente

Mancano solo i 6x3 in tutte le città con la promessa “Meno tasse per tutti” con il volto sorridente di Silvio Berlusconi, che rilancia il claim del presidente operaio. Poi la macchina del tempo, che riporta l’Italia all’inizio degli anni Duemila, avrebbe funzionato alla perfezione. Le cronache di venti anni fa sono attuali, le parole sono identiche, come molti dei protagonisti sulla scena politica. La fotografia che sintetizza tutto è quella dei parlamentari Forza Italia che festeggiano con i ca

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.