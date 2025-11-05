I cahiers de doléances delle audizioni al Senato

Dalle imprese ai costruttori. La manovra scontenta tutti

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti

Stefano Iannaccone
05 novembre 2025 • 07:00

I tecnici del Senato, in un dossier, sollevano dubbi sulle stime del taglio dell’Irpef. Nonostante le promesse, anche quest’anno l’esame della finanziaria sarà monocamerale

Pochissime sorprese sulla manovra, la quarta firmata dal governo Meloni. E quelle che emergono, non sono soddisfacenti. I tecnici del Senato rilevano altre incertezze, anche sul taglio delle tasse al ceto medio, con la riduzione dal 35 al 33 per cento dell’aliquota per il secondo scaglione dell’Irpef. «Andrebbero fornite maggiori informazioni sui parametri considerati per la quantificazione degli effetti di minore gettito attesi», si legge nel dossier del servizio di bilancio di palazzo Madama.

