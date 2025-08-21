Non solo comunicazione: il sottosegretario detta la linea pure sulla geopolitica, oltre che sugli incarichi per le società pubbliche. Meloni si fida ciecamente e sente solo lui: i due veri vicepremier, Salvini e Tajani, contano pochissimo
Dalle nomine all’Ucraina, il vero vicepremier è il tuttofare Fazzolari
21 agosto 2025 • 07:00
