Aumentano le pressioni sul ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin, per la nomina di Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola, che rivendica di conoscere le isole toscane perché ci va in barca. Proteste sul territorio, alla Camera Fratoianni chiede chiarimenti

Dalla promozione delle fragole del proprio borgo natio, nell’entroterra della Toscana, alla guida del parco dell’Arcipelago toscano che comprende, tra le varie zone, autentiche perle come l’Elba, il Giglio, Capraia. Matteo Arcenni, sindaco di Terricciola, 4.500 abitanti in provincia di Pisa, è pronto a compiere il grande balzo nella sua carriera.

La regia è di Fratelli d’Italia, in particolare di Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, e deus ex machina meloniano in Toscana. Così è Arcenni il prescelto per diventare commissario. La pressione è forte sul ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al quale spetta l’ultima parola o meglio la firma dell’atto. Peraltro senza necessità di concerto con altre istituzioni locali.

Il sindaco di Terricciola sta lucidando i galloni da commissario, un passaggio propedeutico all’incarico di presidente che, al contrario del commissariamento, richiede la presentazione di una terna di nomi da condividere con la regione Toscana. Gli altri due candidati sono – secondo quanto apprende Domani – Damiano De Martino, ex consigliere comunale di Terricciola, e soprattutto Cosimo Zecchi, consigliere comunale di Prato. Tutti di Fratelli d’Italia, considerati lontani dalle istanze del parco.

Poco male. Lo stesso Arcenni sembra non preoccuparsi dei titoli da avere per un ruolo così importante. Intervistato dal Tirreno, ha liquidato la questione sostenendo che «non esistono requisiti specifici» per guidare il parco. Ha rivendicato con orgoglio di conoscere Capraia, perché va spesso in barca con amici e parenti.

Un’affermazione che ha scatenato la reazione della comunità del parco, organismo consultivo, che ha inviato una lettera al ministero di Pichetto Fratin per indicare i nomi preferiti, partendo dalla richiesta di indicare come commissario Giampiero Sammuri, attuale presidente del parco ed ex presidente di Federparchi. Per il resto la posizione è stata esplicitata con chiarezza: serve un profilo proveniente dai territori.

Ombre sulle procedure

Arcenni, invece, ostenta con fierezza – e legittimamente – il legame con la sua Terricciola, che il mare lo vede da lontano. Il sindaco, con buona frequenza sui social, promuove le fragole, prodotto tipico del suo paese. Il caso ha valicato i confini regionali, finendo alla Camera con un’interrogazione del segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, che ha chiesto chiarimenti al ministro dell’Ambiente.

«A oggi, il presidente della regione Toscana (Eugenio Giani, ndr) non risulta essere stato consultato dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, come da normativa di riferimento», evidenzia il deputato di Avs. E ancora, scrive Fratoianni, «lo statuto del parco prevede che “il presidente è nominato con decreto del ministero dell’Ambiente [...] d’intesa con il presidente della regione Toscana”». Insomma, mancano passaggi fondamentali.

La presa del potere da parte della destra non conosce limiti. La conferma è arrivata dalla nomina dell’ex deputato della Lega e ora volto televisivo di Rai 1, Lorenzo Viviani, alla guida del parco delle Cinque terre, con un’accelerazione dettata da esigenze elettorali: da lì a poco si votava in Liguria.

Ma su vari incarichi si agita l’ombra di possibili irregolarità procedurali. «In questi anni, il governo Meloni, per il rinnovo della governance dei parchi nazionali, non ha rispettato la legge vigente, non avviando mai le procedure prescritte dalle norme nazionali per la nomina dei presidenti, soprattutto in termini di trasparenza», ha denunciato il deputato del Pd, Marco Simiani. In molti casi il ministero, secondo le opposizioni, non avrebbe reso noto l’avvio dell’iter sul sito come prescritto dalla legge.

