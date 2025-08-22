Lo storico leader del centro sociale milanese: «Le amministrazioni locali sono state scavalcate da un ordine di governo. È un ripristino della legalità a senso unico. Il messaggio è sempre lo stesso: si è forti con i deboli e si abbassa la testa con i forti di una città che regala miliardi all’edilizia». Sabato 6 settembre corteo nazionale contro la gentrificazione e l’espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti
Daniele Farina: «Lo sgombero del Leoncavallo è l’inizio della campagna elettorale»
22 agosto 2025 • 19:48Aggiornato, 22 agosto 2025 • 19:48
Lo storico leader del centro sociale milanese: «Le amministrazioni locali sono state scavalcate da un ordine di governo. È un ripristino della legalità a senso unico. Il messaggio è sempre lo stesso: si è forti con i deboli e si abbassa la testa con i forti di una città che regala miliardi all’edilizia». Sabato 6 settembre corteo nazionale contro la gentrificazione e l’espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti