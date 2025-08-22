Lo storico leader del centro sociale milanese: «Le amministrazioni locali sono state scavalcate da un ordine di governo. È un ripristino della legalità a senso unico. Il messaggio è sempre lo stesso: si è forti con i deboli e si abbassa la testa con i forti di una città che regala miliardi all’edilizia». Sabato 6 settembre corteo nazionale contro la gentrificazione e l’espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti

L’alba del 22 agosto ha un sapore già noto per gli attivisti storici del Leoncavallo. È lo stesso provato nel 1989 e nel 1994, anni dei precedenti due sgomberi. Daniele Farina, volto storico del centro sociale milanese, già deputato Rifondazione Comunista e con Sinistra Ecologia Libertà - l’ultima candidatura nelle fila di Avs per le regionali lombarde del 2023 - le ricorda bene tutte. «Stavolta, però, c’è un elemento assolutamente nuovo», dice a Domani «Perché questa operazione è stata teleguidata dal Ministero dell’Interno, cioè da Roma, saltando qualsiasi rito ambrosiano e utilizzando la questura solo come terminale finale. Non so se Sala non fosse realmente stato informato, di certo hanno fatto a meno del parere del sindaco che, del resto, ora ha ben altri problemi». Meno problemi sembra avere Brioschi, la società immobiliare della famiglia Cabassi che controlla l’Orologio, proprietaria dell’immobile occupato dal Leoncavallo. Dopo lo sgombero il titolo è schizzato in borsa. «Se parlare di quell’immobile che, tra l’altro, ha grosse difficoltà di valorizzazione le fa guadagnare il quattro per cento vuol dire che non è una capitalizzazione particolarmente forte», dice Farina. Di certo al posto del Leoncavallo non sorgerà nessun progetto di utilità sociale, ma negozi e appartamenti di lusso.



Lo sgombero è arrivato proprio nel mezzo della bufera dell’inchiesta sull'urbanistica, che tipo di segnale è?

È una consecuzione interessante, c’è un’inchiesta della magistratura che, al di là della revoca, appena decisa, dei domiciliari a Catella, farà il suo corso. Dal punto di vista politico, invece, siamo in presenza di scelte profondamente sbagliate sul futuro della città e che provocano l’espulsione e la marginalizzazione di tantissimi abitanti. Lo sgombero, però, è parte di un contesto ancora più complicato in cui si inserisce l’inizio della campagna elettorale per Milano 2027. In questi anni il governo Meloni non ha certo ottenuto risultati eclatanti e, così, si parte con “legge e ordine”. Io penso che sia un segnale molto negativo per tante ragioni. Perché le amministrazioni locali sono state scavalcate da un ordine di governo. E perché è un ripristino della legalità a senso unico. Il messaggio è sempre lo stesso: si è forti con i deboli e si abbassa la testa con i forti di una città che regala miliardi all’edilizia.

Durante l’assemblea del 21 agosto ha paventato l’idea di una nuova occupazione. È davvero possibile?

Molto è vincolato dal percorso con il comune di Milano. Si può anche tornare a essere Zone Temporaneamente Autonome (le Taz teorizzate da Hakim Bey, ndr), ma se il 28 agosto verrà davvero presentata questa manifestazione d’interesse per lo spazio in via San Dionigi, è un’ipotesi che non possiamo scartare. Perché sarebbe l’unica possibilità per il Leoncavallo di restare permanentemente nel tessuto di Milano. La città si è già così impoverita dal punto di vista dei progetti che hanno un’utilità sociale che è davvero assurdo che non si sia ancora trovata una soluzione. È surreale che una città che costruisce torri nei cortili non trovi spazio per il Leoncavallo. L’ultimo tentativo fu fatto dalla giunta Pisapia nel 2016. Da allora non è successo nulla, il tempo poteva certamente essere utilizzato meglio.

Lo spazio individuato dal comune, però, presenta notevoli problematiche.

Fino a ora nessuno lo ha voluto, perché il costo di ristrutturazione per l’agibilità è di molto superiore al valore di edificazione. Deve essere oggetto di una bonifica dall’amianto che costerà almeno 400mila euro e sono costi a carico delle associazioni. È lo schema ordinario che viene applicato anche ai privati: tu anticipi i soldi, poi il comune, nell'arco degli anni di convenzione, applicherà sconti sul canone. Ma è l’unica soluzione possibile. A Milano non esistono più spazi con quella conformazione orizzontale. Ed è il motivo per cui la città ha avuto la verticalizzazione di cui si sta occupando la magistratura. Si costruisce nei cortili perché i movimenti, ma anche la città tutta, hanno perso la battaglia sulla destinazione delle aree ex industriali dismesse.

In ballo ci sono anche i 3 milioni di risarcimento alla società dell’Orologio che il Viminale chiede a Marina Boer, presidente delle “Mamme antifasciste”. I termini stanno per scadere, cosa farete?

I soldi della raccolta fondi che abbiamo lanciato non andranno al ministero dell’Interno, ma serviranno per garantire una vita al progetto. Possiamo aspettarci qualunque azione di carattere legale sul patrimonio dell’associazione che, tra l’altro, non esiste, e quindi, sulla presidente. Anche questo è un bel monito a decine di migliaia di associazioni che operano in maniera positiva in molti settori e che improvvisamente possono trovarsi all'interno di contenziosi, con nature diverse, ma esiti ugualmente estremi.

Anpi e opposizione hanno fatto subito notare come siano trattate diversamente CasaPound e Leoncavallo.

A parte il fatto che l’appropriazione di beni pubblici è un’aggravante in sede processuale e CasaPound occupa uno stabile del Comune. Certo che sono stati fatti due pesi e due misure dal governo, loro sono considerati amici, noi siamo evidentemente dei nemici.

Dopo i primi due sgomberi furono convocati cortei nazionali che diedero nuova linfa al movimento italiano dei centri sociali. Ci riprovate?

Giovedì è stata decisa una data, quella di sabato 6 settembre per una manifestazione nazionale contro la gentrificazione e l’espropriazione dei patrimoni pubblici e autogestiti.

L’invito a partecipare è per tutte e tutti e credo che sarà una risposta di massa. Il corteo sarà anticipato da un’assemblea cittadina l’1 o il 2. Adesso la parola non è più del Leoncavallo, è di Milano e sarà un bell’esperimento. Capiremo se, nonostante la mutata composizione della città, che ha cambiato sangue per processi anzi assai poco virtuosi, ci sia ancora la capacità di reagire a queste forzature politiche, sarà una bella prova. Ora decide Milano e vedremo cosa produrrà in vista del corteo nazionale.

© Riproduzione riservata