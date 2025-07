Il tycoon, sodale della premier Meloni, infligge un colpo durissimo all’export nazionale in ogni settore. Secondo la Svimez l’Italia può perdere un quarto di Pil, per Confindustria sarà emergenza sul lavoro. Tra le imprese colpite quella del marito della deputata di Fdi Lucaselli

L’ultima puntata della telenovela dei dazi, iniziata con il Liberation Day lo scorso 2 aprile, si è chiusa (probabilmente) domenica pomeriggio. Con Donald Trump che ha imposto agli alleati europei tariffe al 15 per cento per tutti i prodotti importati dall’Unione europea.

Giorgia Meloni, in una delle rarissime dichiarazioni pubbliche sul tema, quattro mesi fa aveva detto che «una guerra commerciale non conviene a nessuno, neanche agli Stati Uniti». Alla fine la guerra non solo c’è stata, ma l’ha stravinta il suo amico americano.

Gli effetti sull’export delle imprese italiane peseranno moltissimo. Confindustria, in un report di qualche giorno fa, aveva fatto la lista della spesa immaginando - ottimisticamente - che i dazi si fermassero al 10 per cento, e calcolando una perdita per il sistema nazionale di 20 miliardi e 118mila posti di lavoro in meno. L’accordo di ieri peggiora del 50 per cento questi numeri.

Chi ci perde dentro FdI

Anche dentro Fratelli d’Italia temono che l’effetto dazi possa avere rimbalzi pesanti. C’è anche chi rischia di perderci personalmente. Dazi al 15 per cento sui vini e gli alcolici italiani faranno male infatti a Ylenia Lucaselli e a suo marito.

Lui, Daniel Hager, è un imprenditore americano del settore vini, alle spalle ha una famiglia che da anni importa dall’Europa e oggi guida un’azienda di logistica in Italia che esporta milioni di bottiglie negli Usa. Lucaselli, avvocata, è invece una parlamentare di Fratelli d’Italia, scelta da Meloni come capogruppo alla Camera in Commissione Bilancio, dove il calcolo dell’effetto dei dazi di Trump adesso dovrebbe essere un tema caldissimo.

Cosa deve fare il governo italiano per salvaguardare il settore vinicolo italiano, in assoluto il più esposto al mercato americano con circa 2 miliardi di euro di fatturato annuo? A Domani, Daniel Hager risponde così alla domanda: «Io ho fiducia nel governo italiano». Californiano cresciuto a Miami, 40 anni, Hager è oggi amministratore delegato e azionista (di minoranza) della F.lli Colò, azienda di logistica con presenza globale. Ritira il vino dalle cantine italiane e lo spedisce negli Usa. Infatti, vede il problema da entrambe le sponde dell’Atlantico.

Dice che sul lato italiano gli effetti sono già presenti: «I volumi sono diminuiti da quando sono stati minacciati i dazi, soprattutto a causa dell’incertezza su quello che succederà». Di quanto? Su questo non vuole commentare. Ma secondo lui dazi al 10-15 per cento saranno forse «digeribili».

Disastro vino

Di sicuro tra i simboli del made in Italy, il vino è quello che rischia di più con eventuali tariffe alte da parte di Trump. Secondo i dati di Federvini, l’associazione dei produttori, l’Italia esporta 2 miliardi di euro di bottiglie all’anno negli Stati Uniti, con quasi mezzo milione di lavoratori coinvolti. È uno dei settori che esporta di più. A dipendere maggiormente dagli Stati Uniti sono i bianchi dop del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia (48% dell’export), i rossi toscani (40%), quelli piemontesi (31%) e il prosecco dop (27%). Dazi superiori al 10% (come effettivamente accaduto) inciderebbero ovviamente su qualsiasi prodotto italiano, dalla pasta (2 miliardi di export nel 2023) ai formaggi (550 milioni), dalla moda (2,7 miliardi) alla meccanica (4,3 miliardi), ma le merci che rischiano di più sono quelle sostituibili con prodotti non europei, cioè con merce in arrivo da nazioni a cui Trump ha detto di voler applicare dazi del 10% al massimo.

A differenza di beni particolari come il parmigiano reggiano o il grana padano, la mozzarella o il gorgonzola, unici nel loro genere, o di settori come la moda in cui l’italianità è parte integrante del prodotto, il vino nostrano ha una serie di potenziali concorrenti agli occhi del consumatore americano.

Sono i paesi dei cosiddetti “new world wines”, categoria del marketing che comprende tra gli altri Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda. Tutte nazioni che, al momento, dovrebbero subire un aumento del 10% dei costi per l’importazione, dunque il 5% in meno rispetto ai vini italiani (così come di quelli quelli francesi e del resto dell’Ue).

Un discorso simile va fatto anche per l’olio extravergine d’oliva, altro prodotto di punta con un miliardo di fatturato annuo derivato dagli acquisti americani, cioè un terzo del totale esportato dall’Italia. L’export dell’olio tricolore negli Stati Uniti è cresciuto del 158% negli ultimi dieci anni.

Come ha spiegato la Confederazione italiana agricoltori, «proprio adesso che, dopo tante campagne di promozione, l’olio evo italiano sta dominando il mercato Usa, il dazio potrebbe ridurne la domanda se non essere sostituito da oli vegetali ricavati da semi, prodotti in America».

Secondo le stime di Coldiretti, i dazi al 30% sui prodotti europei sarebbero potuti costare all’agroalimentare italiano fino a 2,3 miliardi di euro di danni diretti. Quindi, con l’accordo di ieri, i danni si sono contenuti, ma l’impatto sarà comunque superiore al miliardo. Al danno immediato causato dal prevedibile calo delle esportazioni andrebbe ad aggiungersi quello prodotto dalla mancata crescita dell’export: il cibo italiano in Usa, secondo Coldiretti, quest’anno puntava a superare il traguardo dei 9 miliardi di euro di fatturato, dopo aver raggiunto nel 2024 il valore record di 7,8 miliardi di euro.

Nel 2024, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti hanno raggiunto il valore di circa 65 miliardi di euro.

Gli altri settori

Oltre all’agroalimentare, tra i settori italiani più esposti ci sono la farmaceutica, l’automotive e la meccanica. Il settore dei medicinali (che ieri Trump ha detto di voler tenere vuori dall’accordo immaginando dazi più alti) nel 2024 ha venduto negli Usa merci per 10,4 miliardi di euro. Quello dell’auto, prima dell’entrata in vigore dei dazi al 25% (aprile), valeva quasi 8 miliardi di fatturato. Infine il settore dei macchinari industriali, che comprende anche la meccanica: il più importante di tutti, con circa 13 miliardi di euro derivati dall’export negli Usa l’anno scorso.

Le tariffe imposte da Trump in questo caso colpiscono ancora più forte, visto che oltre ai componenti meccanici venduti direttamente dall’Italia agli Usa, ci sono quelli – e sono tanti – acquistati da altre aziende europee, soprattutto tedesche, e poi usati per realizzare prodotti più complessi da esportare oltre Oceano.

Secondo gli economisti dello Svimez l’accordo di ieri farà perdere all’Italia un quarto di punto percentuale di pil, pari a quasi 100 mila posti di lavoro. Con effetti inevitabili anche sul debito pubblico e, dunque, sulle finanze di Stato.

Un tema di cui si dovrà occupare a breve per la finanziaria non solo gli amici di Trump come Meloni e Salvini, anche la meloniana più esposta ai dazi di Trump: la presidente della Commissione Bilancio, Ylenia Lucaselli.

