Per Giorgetti l’accordo produrrà un calo dello 0,5 per cento nel 2026. La premier, senza soldi in cassa, teme di dover scontentare la base. A cominciare dal mancato taglio delle tasse al ceto medio

I dazi «sostenibili», copyright Giorgia Meloni, hanno già sortito un primo effetto: anticipare le valutazioni sulla manovra. La sessione di bilancio non è ancora partita, ma è scattata la fase di studio al ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti.

E non potrebbe essere altrimenti. Anche perché l’economia è in affanno, indipendentemente dai rapporti commerciali con gli Stati Uniti. Il Pil del secondo trimestre, secondo i dati Istat, è calato dello 0,1 per cento rispetto al primo trimestre: la previsione era di una crescita dello 0,1 per cento.

Il saldo negativo è dello 0,2 per cento. Decimali che accendono una spia: su base annua l’incremento del Pil è stato dello 0,4 per cento e non dello 0,6 per cento come invece era stato preventivato. Dopo il calo interminabile della produzione industriale, altri numeri si addensano come nubi su palazzo Chigi.

Dazi ammazza-crescita

Giorgetti, alla Camera per il question time, ha ribadito che la previsione del governo resta di una crescita dell’economia dello 0,6 per cento per il 2025. I problemi si prefigurano per il prossimo anno. E hanno un nome preciso: dazi. Il balzello all’export verso gli Usa può avere «un massimo cumulato di 0,5 punti nel 2026» con pesanti oscillazioni tra diversi settori.

Una iattura per Meloni proprio nell’anno pre elettorale. L’ultimo baluardo dello storytelling meloniano – quello di un’economia in salute (sebbene con percentuali esangui) – rischia di sfaldarsi ancora più velocemente a causa delle misure imposte “dall’amico” Donald Trump. Un secondo colpo arrivato dopo l’imposizione del boom per la spesa militare. Piatto che a Giorgetti resta indigesto. Ma tant’è, bisogna mandarlo giù per conservare buoni rapporti con la Casa Bianca.

Per quanto il ministro, come ha detto a Montecitorio, ritenga «prematuro» parlare delle misure anti dazi, al Mef c’è la consapevolezza che sarà l’ultima vera legge di Bilancio prima delle elezioni, quella che detterà l’indirizzo economico della destra: il prossimo anno arriverà a pochi mesi dal voto. E sarà un assalto all’ultimo centesimo. Ma su questa legge di Bilancio non si può sbagliare niente, né fare concessioni con leggerezza.

Secondo quanto raccontano a Domani, potrebbe finire sull’altare sacrificale la misura bandiera di Forza Italia: il taglio delle tasse al ceto medio. Nella maggioranza e tra i ministri montano forti dubbi sulla bontà dell’intervento. Lega e Fratelli d’Italia stanno valutando la reale efficacia.

Dalle prime stime fatte, la riduzione della seconda aliquota Irpef ha un costo che oscilla tra i 2 e i 3 miliardi di euro, producendo un vantaggio di qualche decina di euro al mese in busta paga. Il segretario forzista Antonio Tajani ha ribadito la volontà di andare avanti, Meloni lo aveva seguito annunciando lo sforzo in questa direzione.

I leghisti vedono però la proposta solo come una risposta alla battaglia sulla rottamazione delle cartelle, che Matteo Salvini vuole portare a casa nei prossimi mesi. Nessuno al momento si espone pubblicamente contro il taglio delle aliquote Irpef. Ma si sta studiando la possibile controffensiva: un intervento sul cuneo fiscale sul modello di quanto fatto nelle precedenti leggi di Bilancio.

Dal punto di vista pratico, dazi o meno, sono state fatte le ricognizioni con gli altri ministeri per dare un ordine alle richieste. Per il futuro, al Mef contano sul via libera al disegno di legge sulla contabilità, che entro la prossima primavera dovrebbe essere approvato definitivamente.

La riforma, nel progetto del governo, garantirebbe una maggiore fluidità nell’uso delle risorse da parte dei singoli ministeri. Il confronto in parlamento procede, ma i frutti del lavoro potrebbero vedersi solo dopo la manovra.

Team Giorgetti

In ogni caso, nelle conversazioni private, Giorgetti ha confermato che la polare resta la stessa degli scorsi anni: tenere i conti in ordine il più possibile, facendo professione di «pessimismo» con i colleghi, ossia spargendo previsione fosche per abbassare il livello di pretese. Perciò sta provvedendo a oliare la cinghia di trasmissione politica, che ha come principale terminale, il sottosegretario leghista Federico Freni.

Lo scorso anno la legge di Bilancio ha lasciato una scia di veleni a via XX Settembre, diluita nel tempo. Certo, si attendeva – e qualcuno ci sperava – la nomina di un altro sottosegretario. Invece toccherà allo stesso gruppo, con Sandra Savino di Forza Italia e Lucia Albano di Fratelli d’Italia.

Il Mef ha una macchina più potente, almeno secondo i desiderata di Giorgetti. Daria Perrotta gestirà la sua seconda legge di Bilancio da numero uno della ragioneria dello stato.

Al fianco del ministro c’è poi un nuovo direttore generale dell’Economia, Francesco Soro, reduce dall’esperienza di amministratore delegato all’Istituto poligrafico zecca dello stato (Ipzs), che ha chiuso con utili raddoppiati nel biennio di gestione della società pubblica.

Una performance che ha convinto Giorgetti a chiamarlo in una posizione chiave nella fase più delicata della legislatura. Il ministro ha chiesto compattezza prima di tutto ai suoi tecnici. Perché gli stop alle richieste dei leader metteranno via XX Settembre sotto i riflettori.

