Elly Schlein stra pronunciando le conclusioni della Conferenza nazionale sulle politiche industriali del Pd, dal palco degli Studios di via Tiburtina a Roma, quando dalla prima fila la interrompono. Lei pensa di aver sbagliato qualche parola e scherza: «Cos’ho detto?». Poi ascolta bene. Guarda il cellulare. Sulle agenzie è appena esplosa la lettera di Trump e annuncia dazi al 30 per cento per l’Ue.

Le si indurisce l’espressione, decide di commentare subito, «tanto se aspettiamo che parli Giorgia Meloni...», dice quasi a sé stessa, e poi: «Esprimo l’auspicio che da qui al 1° agosto ci sia ancora il tempo per negoziare e sventare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull’economia europea, sull’economia italiana e sull’economia americana. Bisogna rivolgerci anche ai nostri alleati oltreoceano per far valere la loro voce contro questa follia autarchica». Chiede a Meloni di prendere «una posizione forte».

L’irruzione di Trump è un imprevisto, anche se i dazi sono stati il fantasma dei due giorni di discussione che l’ex ministro Andrea Orlando ha organizzato per presentare le proposte Pd per la reindustrializzazione dell’Italia e dell’Europa. Sabato è stato il giorno dell’intervento di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Ieri invece è stato il giorno del leader Cgil Maurizio Landini.

L’uno e l’altro hanno parlato di dazi: il primo per chiedere «compensazioni», il secondo per chiedere che i sindacati siano interpellati. Ma fin lì ci si aspettava dazi al 10 per cento. La realtà è tre volte peggiore.

Giani cala a Roma

Agli Studios si materializza anche un problema interno al Pd. A metà mattina arriva il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Invitato, come tutti i graduati dem, vuole fare i complimenti di persona e dal palco al lavoro di Orlando, ottimo, sottolinea, per tutta «la coalizione progressista».

È quella che manca ancora alla sua regione. Sa che Schlein è irritatissima per il suo «strappo», cioè per essersi troppo rapidamente (giudizio del Nazareno) dichiarato «disponibile» alla corsa per il bis. Agli Studios i due si stringono la mano, ma la lei ha un’espressione indecifrabile e va sedersi a debita distanza.

Prima dello strappo, gli sherpa del Nazareno trattavano con M5s in un quadro di accordi che comprende anche la Campania, altra regione al voto e senza ancora candidato né accordo di coalizione.

«È giusto che la segretaria si muova in una logica nazionale. L’ambito in cui io mi muovo è quello territoriale. Mancano 90 giorni al voto e da parte mia c’era la necessità di dare una scossa», dice Giani ai cronisti.

Strategie

Schlein invece concede poco: «Siamo al lavoro per chiudere le alleanze vincenti nelle sei regioni che vanno al voto. Continueremo in questa direzione, quando siamo riusciti a chiudere alleanze mettendo insieme forze politiche e sociali che si riconoscono in un’idea diversa da questo governo, le abbiamo vinte».

Tradotto, l’accordo con M5s in Toscana ancora non c’è. I due si rincontreranno domani a Roma. Ma ieri a Firenze una riunione dell’area schleiniana ha espresso «irritazione per le fughe in avanti» di Giani, «che minano il campo largo e l’alleanza con M5s».

Ursula stia buona

Sono i dazi però a terremotare tutta la giornata politica. Stavolta palazzo Chigi interviene tempestivamente con una nota in cui il governo si appella alla «buona volontà di tutti», e da una parte dichiara di sostenere gli sforzi della Commissione, dall’altra però chiede di evitare «polarizzazioni che renderebbero più complesso il raggiungimento di un’intesa».

In sostanza chiede a von der Leyen di evitare reazioni e di non irritare Trump. È, con parole diverse, la stessa linea di una nota della Lega: «Trump non ha motivi per prendersela col nostro Paese, ma ancora una volta paghiamo il prezzo di un’Europa a trazione tedesca», dunque von der Leyen «anziché minacciare ritorsioni che Oltreoceano potrebbero solo far sorridere, azzeri l’eccesso di burocrazia Ue», una delle «follie di Bruxelles» che «hanno danneggiato imprese e famiglie europee ben prima dei possibili dazi di Trump».

Anche il M5s se la prende con l’Europa: «Meloni non ha lavorato per l’Italia, non ha lavorato per l’Italia nell’Unione, non ha lavorato per fare assumere all’Ue un atteggiamento vagamente efficace. È il tracollo di un assetto di Europa, voluto dalla Von der Leyen e dalla Meloni supinamente accettato, destinato a soccombere».

«Sovranisti alle vongole», li bolla Matteo Renzi, «Spero che gli imprenditori di questo Paese si sveglino dalla cotta che hanno preso per un governo incapace e ininfluente», «il sovranismo uccide l’Italia che produce», «Dopo mille giorni di governo sovranista l'Italia di Meloni è più povera e ingarbugliata di prima».

