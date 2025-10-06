OLTRE LA LOTTA ALL’ANTISEMITISMO

Arriva il ddl anti pro Pal: vietato criticare il governo di Netanyahu nelle scuole e nelle università

Una manifestazione a Washington contro il presidente israeliano Benjamin Netanyahu
Simone Alliva
06 ottobre 2025 • 15:15

Il disegno di legge sul “contrasto all’antisemitismo” presentato da Gasparri (Forza Italia) introduce obblighi di segnalazione e norme penali che equiparano le critiche allo Stato di Israele all’odio razziale. Una legge che ricorda i modelli americani di controllo politico su università e docenti

 «Voglion o cavalcare la paura per domare il dissenso» è l’analisi che in questi giorni fanno le opposizioni dentro Palazzo Madama, impegnate a discutere del ddl a tema «contrasto agli atti di antisemitismo». La questione c’è ed è visibile nei casi di cronaca che esplodono in Europa come in Italia – i dati dell’Osservatorio antisemitismo della Fondazione Cdec parlano di 877 episodi di violenza nel 2024, quasi il doppio rispetto all’anno precedente – ma la risposta che si prepara rischia di sping

Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.