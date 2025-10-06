Arriva il ddl anti pro Pal: vietato criticare il governo di Netanyahu nelle scuole e nelle università

Il disegno di legge sul “contrasto all’antisemitismo” presentato da Gasparri (Forza Italia) introduce obblighi di segnalazione e norme penali che equiparano le critiche allo Stato di Israele all’odio razziale. Una legge che ricorda i modelli americani di controllo politico su università e docenti

true false

«Voglion o cavalcare la paura per domare il dissenso» è l’analisi che in questi giorni fanno le opposizioni dentro Palazzo Madama, impegnate a discutere del ddl a tema «contrasto agli atti di antisemitismo». La questione c’è ed è visibile nei casi di cronaca che esplodono in Europa come in Italia – i dati dell’Osservatorio antisemitismo della Fondazione Cdec parlano di 877 episodi di violenza nel 2024, quasi il doppio rispetto all’anno precedente – ma la risposta che si prepara rischia di sping