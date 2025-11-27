Italia

Ddl Consenso, il voltafaccia della Lega. Alla Camera scriveva: «Il dissenso è sempre presunto»

Giulia Merlo
27 novembre 2025 • 16:38Aggiornato, 27 novembre 2025 • 16:57

A Montecitorio, un emendamento leghista chiedeva di introdurre nell’articolo sulla violenza sessuale che «agli effetti di cui al primo comma, il dissenso della vittima è sempre presunto, salvo prova contraria dell'imputato»

Risuonano ancora le parole di Matteo Salvini sul ddl Consenso, bloccato dalla Lega in commissione Giustizia al Senato: «Mi sembra evidente che il consenso attuale e libero sia una follia», e il testo lascia spazio a «interpretazioni» e «vendette personali».   Affermazioni nettissime e molto dure contro il disegno di legge nato dall’accordo bipartisan tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein e che ha generato più di un problema oltre che un gran fastidio alla premier. La Lega ha però negato che dietro

