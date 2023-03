In Consiglio dei ministri la proroga dello sconto sull’Iva per il metano e l’azzeramento per gli oneri (ma non per l’energia elettrica), e un nuovo bonus gas per il prossimo inverno. L’esecutivo restringe ancora la base imponibile per il contributo di solidarietà delle imprese dell’energia. Bonelli (Europa Verde): «Vogliono difendere gli interessi dell’Eni»

Più bonus per consumatori e imprese, e, a sorpresa, una tassa sugli extraprofitti a carico delle compagnie dell’energia più ridotta rispetto a quello che aveva stabilito la legge di Bilancio. Questo quello che prevede la bozza del decreto bollette in arrivo in Consiglio dei ministri.

Il bonus metano

Per quanto riguarda il metano, è confermata l'Iva al 5 per sul gas per le famiglie, esteso anche al teleriscaldamento e all’energia termica. Azzerati inoltre ancora una volta gli oneri di sistema, misura che invece non viene confermata per l’elettricità. Da aprile dunque gli oneri dovrebbero tornare solo nelle bollette della luce.

Si aggiunge inoltre un nuovo contributo, previsto dal primo ottobre e fino al 31 dicembre 2023 «erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche», con riferimento a ciascun dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, da elargire alle famiglie nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all'ingrosso superi una certa soglia.

Non compare però ancora definito il prezzo di riferimento. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente determina le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche, si legge ancora.

Le famiglie destinatarie, viene specificato, sono diverse da quelle che ricevono il bonus sociale, erogato fino a 15 mila euro di Isee.

Scende invece lo sconto UG2, una componente che riguarda la compensazione dei costi di commercializzazione, di 31 centesimi al metro cubo, ridotto al 35 per cento del valore in vigore nel primo trimestre, e limitatamente al mese di aprile.

Ma, come ha spiegato da Staffetta Quotidiana, testata specializzata in energia,questo non impedirà all'aggiornamento dell’inizio di aprile, di segnare un nuovo calo di circa il 10 per cento, relativamente ai consumi di marzo.

Le imprese

Un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, viene riconosciuto inoltre alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale fino al 30 giugno 2023, nel caso in cui i costi per chilowattora della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre dell'anno 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano «subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019».

Quindi il credito d'imposta - la cui misura percentuale rispetto alle spese sostenute per l'energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2023 non è però definita - va a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Il credito d'imposta, si legge nella bozza, «è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell'anno 2023».

Le agevolazioni sono riconosciute anche alle imprese consumatrici di gas, sia ad alto che a basso livello.

Gli extraprofitti

Mentre ritornano le agevolazioni con delle aggiunte, si riduce la base imponibile per le aziende dell’energia che hanno realizzato negli scorsi mesi profitti miliardari.

Si va da quelle che operano nel settore petrolifero, alle società che si occupano dell’energia elettrica.

Per la scorsa legge di Bilancio avrebbero dovuto versare un “contributo di solidarietà”, una versione alleggerita della tassa sugli extraprofitti voluta dal governo Draghi nella passata legislatura.

La nuova norma contenuta all’articolo 5 della bozza prevede che una parte degli utili generati nel 2022 può essere esclusa dal calcolo della base imponibile scomputando gli utilizzi di riserve effettuati nel 2022 o, in caso di non utilizzo nel 2022, di quelle dei quattro anni prima .

Per Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, è un regalo per l’Eni: «Questa norma è la prova che il governo Meloni tutela i soldi delle lobby fossili che hanno accumulato oltre 40 miliardi di euro di extraprofitti, e questo spiega perché l’Italia è contro la transizione ecologica, contro la casa green, l’auto elettrica. Vogliono difendere gli interessi dell’Eni che vuole fare dell’Italia un hub del gas europeo ammazzando le rinnovabili, e così i risparmi degli italiani».

