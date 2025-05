Tante persone in piazza a Roma per contestare la deriva della legge. Da Firenze Schlein lancia la mobilitazione per Gaza e il referendum

«Alziamo la testa contro lo stato di paura». Lo striscione all’inizio del corteo che, a Roma, si è snodato da piazza Vittorio fino a piazzale Ostiense dice già tutto quello che c’è da dire. Si intravedono anche «Manganelli fallimento di stato». E ancora: «Se loro fanno il fascismo, noi faremo la resistenza».

«Siamo 150mila», arriveranno poi a calcolare gli organizzatori. la manifestazione contro il dl Sicurezza approvato a colpi di fiducia alla Camera e in arrivo al Senato è stata promossa dalla Rete no dl-A pieno regime, a cui hanno aderito la Cgil, rappresentanti di Pd, Avs e M5s, associazioni per il diritto alla casa e studenti.

«È ancora a piazza Vittorio la coda di questo corteo contro un governo autoritario, siamo migliaia, una marea di vita, di umanità, il nostro obiettivo è mandarvi a casa. Alla repressione del governo Meloni noi rispondiamo con la partecipazione. Ma vi assicuriamo una cosa: non finisce qui. È una promessa» hanno gridato gli organizzatori. E all’orizzonte ci sono già le manifestazioni della prossima settimana, in un legame ideale che arriva fino ai referendum dell’8 e 9 giugno.

Trenta gli identificati, un gruppo di studenti fermati a piazza Indipendenza prima dell’inizio del corteo: le forze dell’ordine sono intervenute quando li hanno visti lontani dal punto di partenza del corteo e hanno trovato fumogeni e indumenti di colore scuro. Un altro gruppo di dieci persone è stato intercettato lungo via XX Settembre mentre tentava di avvicinarsi alla sede del ministero dell’Economia: identificati anche loro e poi allontanati. Nessuno scontro, però, nonostante i timori espressi nei giorni scorsi da alcuni parlamentari di maggioranza.

Anzi, il corteo pacifico – con una gruppo di manifestanti pro-Pal che hanno lasciato il corteo e si sono accampati a piazzale Numa Pompilio per bloccare la tappa finale del Giro d’Italia prevista domenica – è stato scortato da delegazioni delle opposizioni. All’angolo di via Labicana, tuttavia, un uomo è stato identificato dopo aver esposto dal suo palazzo la bandiera della X Mas al passaggio del corteo.

Le voci

In piazza a Roma anche Angelo Bonelli contro un decreto «che prende in giro gli italiani, in quanto non garantisce né la sicurezza dei cittadini né quella sociale» ha detto il cosegretario di Avs.

Un testo, aggiunge il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia, che nasce «solo per propaganda e per coprire le divisioni nella maggioranza sul ddl Sicurezza su cui il parlamento stava lavorando da 14 mesi».

Altre le priorità degli italiani, rincara Nicola Fratoianni, cosegretario Avs: «C’è bisogno di sicurezza sul lavoro, bisogno di sicurezza per avere garantito il diritto alla salute per avere garantito il diritto all’istruzione e il diritto all’abitare».

Roma-Firenze

Elly Schlein, impegnata a Firenze, ha già dato lo slancio per il prossimo appuntamento, quello di sabato prossimo a piazza San Giovanni. «Ci vediamo tutti alla manifestazione del 7 giugno per fermare il massacro di civili in corso a Gaza e dire basta ai crimini del governo Netanyahu» ha detto la segretaria. «Vi aspettiamo dalle 14 - ha concluso - e poi tutti a votare per i referendum!».

Una catena ideale di dissenso, su cui la segretaria sfida Giorgia Meloni: «Ci dica cosa farà l’8 e il 9 giugno».

Anche lei è tornata sul provvedimento che la prossima settimana arriverà al Senato e per cui il governo ha previsto un tour de force di modo da farlo approvare a stretto giro. «Si torna al codice Rocco: si sono inventati 14 nuovi reati ma se avessero messo un euro sulla sanità pubblica per ogni nuova misura che hanno approvato avrebbero fatto qualcosa».

Schlein cavalca la serie di mobilitazioni nella speranza di svoltare il destino dei referendum: «Questa destra ha paura della partecipazione, è grave che la seconda carica dello stato abbia fatto campagna per il non voto». Con un occhio sempre alle alleanze: «Ci stiamo lavorando in tutte le regioni». Mentre Giuseppe Conte segnala come i sondaggi certifichino che Pd-M5s-Avs sono ormai quasi al pari del centrodestra. «Se continuiamo a occuparci dei problemi reali delle persone possiamo davvero mettere la freccia rispetto al centrodestra, purché ci sia chiarezza dei programmi e degli obiettivi coesione e credibilità dei progetti comuni» ha detto il leader M5s da Taranto.

