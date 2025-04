Il miracolo economico italiano non c’è. Quello che raccontava Giorgia Meloni sulle magnifiche sorti e progressive del paese resta solo alla voce propaganda. Anzi, il governo deve ingoiare un dato di realtà: la crescita del Pil è dimezzata rispetto a quanto inserito nel Piano strutturale di bilancio di pochi mesi fa.

La previsione del Def, o Dfp (Documento di finanza pubblica) secondo la nuova denominazione, si attesta allo 0,6 per cento per l’anno in corso. Non sarà dell’1,2 per cento indicato in preda a un eccesso di entusiasmo. Nel 2027 e 2028 è stimato al +0,8 per cento. Il rapporto deficit/Pil sarà al 3,3 per cento nel 2025, al 2,8 nel 2026 e 2,6 nel 2027.

Resta un elemento: è evaporata la dichiarazione di fiducia del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, fatta durante un’audizione alla Camera sull’ultima manovra. I toni erano quelli di sfida nei confronti delle opposizioni: «Il Pil vi sorprenderà», aveva ammonito Giorgetti convinto di aver scritto un Psb prudente. La sorpresa c’è stata in negativo.

Def balneare

Il calice da mandare giù è molto amaro per Giorgetti. Il ministro aveva fiutato l’aria già da qualche settimana. Così si spiega l’allineamento alle posizioni più sovraniste del leader del suo partito, Matteo Salvini, prendendo di mira soprattutto la Germania e l’aumento della spesa pubblica.

Il Def (o Dfb), è stato dunque licenziato dal consiglio dei ministri di ieri, scattando la fotografia degli affanni italiani.

Come anticipato nei giorni scorsi, si è limitato a fornire il quadro tendenziale. Qualsiasi approfondimento sull’economia italiana viene rimandato a settembre, quando si riaprirà il dibattito sulla legge di Bilancio.

«Questo Def viene adottato in una situazione molto complessa sotto l’aspetto economico globale. Tutto ciò rende molte complicate e difficili, persino aleatorie, le previsioni di lungo ma anche quelle di medio termine», si è giustificato Giorgetti, nascondendo i numeri dietro i dazi e le tensioni geopolitiche.

«È una scelta più da governo balneare che da governo che vuole concludere la legislatura», dice però a Domani Daniele Manca, capogruppo del Pd in commissione Bilancio al Senato.

Da qui l’affondo dei dem: «La maggioranza non vuole aprire un ciclo di bilancio, non è stata avviata una riflessione, magari da portare avanti con le opposizioni, sullo sviluppo economico e industriale del paese per evitare di finire in recessione alla fine del Pnrr. Giorgetti e Meloni continuano a cercare un nemico invece di individuare le soluzioni», insiste Manca.

Il convitato di pietra resta dunque l’assenza di uno sguardo a lungo raggio sull’economia italiana. Il governo, in via informale, ha scelto di scaricare le responsabilità sull’Europa, sostenendo che le nuove regola del Patto di stabilità non chiedono più la presentazione di un documento completo. Basta un tagliando. La versione è stata però respinta dalle opposizioni, che avrebbero voluto un documento più completo.

Le minoranze parlamentari sospettano che le omissioni del Def siano legate alle difficoltà a fornire risposte sul post-Pnrr. Per ora bisogna accontentarsi di quanto detto dal ministro in conferenza stampa a palazzo Chigi: «Questo piano non sconta la riprogrammazione del Pnrr che sarà eseguita entro fine maggio».

Promesse in stand-by

Il non detto o meglio un non scritto nel documento è il pericolo di un’ulteriore revisione al ribasso del Pil nelle prossime stime. C’è da affrontare la questione degli investimenti sulla Difesa: l’aumento della spesa «implicherà fare delle scelte che in questo momento non si ritiene di adottare».

Al momento, dunque, resta tutto invariato. Per lo scostamento bisognerà attendere ancora. Per non tacere le promesse sul fisco tra riduzione delle tasse al ceto medio, cara ad Antonio Tajani e Forza Italia, e la rottamazione delle cartelle, battaglia di Salvini benedetta da Giorgetti in persona.

© Riproduzione riservata