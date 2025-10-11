Demos e politica. Dopo giornali e tv tocca a YouTube

Secondo Politico, il declino della tv come strumento di comunicazione politica predispone ad una «corsa agli armamenti digitali» che si sta allestendo da parte dei nuovi attori
Se domandassimo in giro quale possa essere l’ideale di democrazia coltivato da ciascuno, se quella rappresentativa dei moderni consegnata nelle mani degli eletti o quella diretta esercitata in antichità dai cittadini ateniesi nell’agorà, probabilmente ci imbatteremmo in un plebiscito in favore del modello ateniese. Che in fondo è alla radice del nostro immaginario collettivo sulla democrazia, non solo di chi ha fatto studi classici o giuridici. Cosa c’è che fa quel modello così prezioso ai nostr