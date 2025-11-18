false false

È stata presentata alla Camera la proposta di legge del Partito Democratico che introduce un sistema di deposito cauzionale (Deposit Return System, Drs) per gli imballaggi monouso in plastica e metallo destinati alle bevande. Il meccanismo prevede l’aggiunta di un piccolo deposito sul prezzo di ogni contenitore acquistato, che viene restituito integralmente al consumatore al momento della riconsegna dell’imballaggio vuoto presso i punti di raccolta dedicati.

Il sistema, già operativo in 18 paesi europei, punta a incrementare la raccolta selettiva e il riciclo, ridurre la dispersione nell’ambiente e garantire materiali di qualità più elevata per le filiere del recupero.

«In Italia ogni anno si disperdono 8 miliardi di bottiglie e lattine – ha dichiarato la deputata del Pd e prima firmataria del progetto di legge Silvia Roggiani – Oggi un terzo delle bottiglie sfugge alla raccolta differenziata, rendendo il nostro paese tra i maggiori responsabili dello sversamento di plastica in mare. Per questo riteniamo necessario introdurre anche in Italia un sistema di deposito cauzionale per gli imballaggi di bevande monouso. In Europa esistono esperienze di grande successo e il caso della Germania, che ha raggiunto il 98 per cento di riciclo, dimostra l’efficacia della misura».

