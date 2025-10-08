i candidati alle regionali

La destra trova i candidati in Campania e Puglia. Nel Sud è sfida tra FdI e FI

Giulia Merlo
08 ottobre 2025 • 20:33

In Veneto correrà Stefani (Lega), in Campania Cirielli (FdI), in Puglia Lobuono. Difficile battere Fico e Decaro, gli azzurri puntano a scavalcare i meloniani

Dopo ventiquattro ore di psicodramma interno alla maggioranza di centrodestra, la pax meloniana è scesa e le bocche sono tornate cucite. I candidati per le tre regioni Veneto, Campania e Puglia sono stati definiti nella riunione tra i leader della coalizione e ogni polemica si è spenta, almeno in superficie. Saranno il leghista Alberto Stefani in Veneto, l’imprenditore Luigi Lobuono in Puglia e il viceministro Edmondo Cirielli (FdI) in Campania. Matteo Salvini e Giorgia Meloni avrebbero trovato

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.