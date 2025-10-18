Dietro la solidarietà pelosa a ranucci

Destra di querela e di bavaglio. La crociata contro i giornalisti

Giornalisti, fotografi e operatori tv attendono il Consiglio dei ministri (Cdm) all'esterno di Palazzo Chigi, Roma
Giornalisti, fotografi e operatori tv attendono il Consiglio dei ministri (Cdm) all'esterno di Palazzo Chigi, Roma
Stefano Iannaccone
18 ottobre 2025 • 07:00

Ferma la riforma del reato di diffamazione, i ministri querelano anche i giornali di destra. Domani e altri media hanno subito intimidazioni e la caccia alle fonti, vietata dall’Europa

Una delle fotografie della delegittimazione della destra nei confronti di Report e di Sigfrido Ranucci è agli atti al Senato, datata novembre 2023. A prova di smentita. Il senatore di Forza Italia, Roberto Rosso, ha depositato un’interrogazione dal contenuto quantomeno singolare: sollecitare le indagini, a suo giudizio ferme, per le querele per diffamazione fatte contro il programma di inchiesta di Rai 3. Nell’atto presentato a palazzo Madama, il parlamentare di FI chiedeva al ministro della Giu

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.