Non succede, ma se succede? É questo l’interrogativo in cui si sta arrovellando il centrodestra. I candidati per le regionali ancora non ci sono, ma a incombere ancora è il dossier Milano: il sindaco di centrosinistra Beppe Sala ha incassato una tregua armata con il Partito democratico, ma i terremoti sono imprevedibili. Con la differenza che la rosa di nomi a sinistra è piuttosto folta: ci sono i due Pier, Maran e Majorino. C’è anche l’outsider di lusso Mario Calabresi. A destra invece l’incubo da prestazione è doppio: tanto più il pronostico è teoricamente favorevole in caso di voto anticipato, quanto più il rischio di sbagliare di nuovo candidato è alto.

Anche perché il dibattito interno al centrodestra si è incartato sulla diabolica dicotomia tra candidato civico o politico. Entrambi con i loro rischi. Il civico sarebbe la scelta preferita di Forza Italia. Lo ha detto Antonio Tajani non più tardi della settimana scorsa al Corriere della Sera: serve un «patto per Milano che punti ad allargare il centrodestra grazie a personalità civiche».

Non lontano è andato Piersilvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset quando ha teorizzato che «Deve essere dentro la società, non importa se civico o politico. Deve essere percepito dal tessuto della comunità». Un identikit, questo, che potenzialmente piace anche alla Lega (unico punto di contatto con FI) e che Tajani applicherebbe anche ad una delle regioni ancora in bilico come la Campania, dove si sente già candidato in pectore il meloniano Edmondo Cirielli ma – visto il vantaggio del centrosinistra – ai timori sull’esito si stanno aggiungendo i dubbi sulla strategia.

Eppure, ormai da tempo l’etichetta del civico ha smesso di scintillare e porta con sé il frutto avvelenato del rischio di incoronare un candidato anonimo. Ne ha pagato lo scotto Fratelli d’Italia già in due occasioni clamorose: proprio a Milano con il medico Luca Bernardo che ha permesso a Sala una vittoria al primo turno, e poi a Roma con l’avvocato Enrico Michetti, che ha consegnato la città a Roberto Gualtieri nonostante la candidatura di disturbo di Carlo Calenda.

Non a caso, in Fratelli d’Italia, ai civici ora si preferiscono sempre i fedeli alla linea. Alias, chi può vantare il giusto pedigree di militanza, in particolare missina, meglio se nelle fila del Fronte della Gioventù insieme a Giorgia Meloni. É il caso di Francesco Acquaroli nelle Marche ma anche di Marco Marsilio in Abruzzo, più abruzzese acquisito che doc. Due candidature di successo, trainate dal sostegno della premier. E così è anche in Veneto, dove i nomi – nel caso in cui il tavolo non si chiudesse in favore di Salvini – sono quelli di Raffaele Speranzon e Luca De Carlo, entrambi di carriera nella Fiamma.

Vale anche per la corsa per Milano, dove FdI ragiona sul nome di Carlo Fidanza, eurodeputato marchigiano d’origine ma milanese d’adozione e della generazione meloniana, anche se proprio della premier fu avversario sconfitto nell’ormai mitologico congresso nazionale di Viterbo di Azione giovani nel 2004. Con buona pace del presidente del Senato Ignazio La Russa, che è la testa del partito in Lombardia e ha lanciato – c’è chi dice con troppo anticipo – la suggestione Maurizio Lupi.

Il caso Milano

La teoria del civico che allarghi il bacino elettorale dove si è in minoranza fa parte dei manuali di politica. Negli stessi manuali, però, si impara anche che Milano vale come un ministero e dunque è un azzardo darne le chiavi a chi è digiuno dell’arte politica.

E Lupi della politica è un veterano. Lui sì milanese doc, moderato e ciellino – casa sua è il meeting di Rimini – è anche fedele sponda centrista di Fratelli d’Italia. Il leader di Noi Moderati ha accolto nel suo gruppo le ex azzurre passate ad Azione Maria Stella Gelmini e ara Carfagna come favore a FdI, pur sapendo di attirarsi il fastidio di Tajani. Tuttavia, il suo partito non vanta nemmeno un membro di governo. Tutte buone ragioni per premiare Lupi, nell’intuizione di La Russa.

Peccato che il suo nome sia stato accolto con freddezza. Tajani, che secondo fonti di partito non ha mai amato l’alleato, ha subito espresso i suoi dubbi. Anche dentro FdI, dove gli appetiti sono molti, l’idea di cedere l’ennesimo boccone prelibato alla coalizione non convince e ci sono dubbi anche sull’appeal. Lupi ha trascorso le ultime sei legislature in parlamento a Roma e sono ormai lontani gli anni – era il 2001, un’altra epoca – in cui faceva l’assessore comunale all’Edilizia del sindaco Gabriele Albertini. Non esattamente il volto fresco di cui anche Berlusconi jr parlava, riferendosi alla necessità di nuove personalità in politica.

In diretto interessato si muove con cautela e non dice né sì né no: «Non ho mai proposto la mia candidatura». Sottinteso: lo hanno fatto gli altri. Sia nelle trasmissioni tv che nelle interviste, parla da candidato: si infervora sulla necessità di un progetto politico «prima che di un candidato», snocciola dati e magnifica le qualità dei milanesi, lavoratori e pragmatici. Di più, per la prima volta risponde a muso duro a FI: «Inutile cercare un Mandrake civico», tuona con Repubblica. Però non si candida, perché in realtà elezioni non ci sono ancora. Chissà se basterà a scaldare i cuori dei molti scettici nella sua stessa coalizione, prima ancora di quelli degli elettori.

