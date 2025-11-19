i pontieri

Destra quirinalizia: l’attacco di Bignami imbarazza parte del governo

Lisa Di Giuseppe
19 novembre 2025 • 19:56Aggiornato, 19 novembre 2025 • 20:21

Da Tajani a Piantedosi passando per un inatteso Romeo che vuole tenere la Lega fuori dal caso Bignami, una parte della maggioranza tenta di frenare la deriva

Galeazzo Bignami (e i suoi supporter) non sono tutta la destra. La polemica scatenata dal capogruppo di FdI alla Camera dopo gli articoli della Verità che riportavano frasi “anti-Meloni” del consigliere del Quirinale, Francesco Saverio Garofani, non è piaciuta al “partito degli istituzionali” che va dal fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto al moderatissimo Antonio Tajani (che si sogna già successore di Sergio Mattarella). Che hanno subito indossato i panni dei pompieri cercando di spegn

