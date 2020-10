Misure più dure per cercare di ridurre la curva dei contagi e lockdown come “extrema ratio”. La linea del governo si può riassumere in questo modo, stando almeno alle dichiarazioni di queste ore alla festa de Il Foglio. Prima il ministro degli Esteri Luigi Di Maio anticipa che «il prossimo dpcm conterrà misure più dure».

Poi quella all’Interno, Luciana Lamorgese, precisa: «con le misure che adottiamo vogliamo vedere come va la curva. Il lockdown non è una misura facile, può avere effetti negativi sull’economia. E deve essere supportata da dati scientifici che lo rendano improcrastinabile».

