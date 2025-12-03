Di Maio ad Atreju: l’ex ministro agita le acque centriste

true false

Non è la prima volta che va. E, verosimilmente, non sarà neanche l’ultima. L’ultima partecipazione di Luigi Di Maio ad Atreju, la festa dei meloniani, risale al 2021. Erano i tempi del governo Draghi e l’allora ministro degli Esteri spiegava che Giorgia Meloni era «più affidabile» di Matteo Salvini. Nel programma di quest’anno Di Maio compare con il suo ruolo di rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo. Ruolo tecnico, premessa che ha sempre caratterizzato anche le sue