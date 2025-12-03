Italia

Di Maio ad Atreju: l’ex ministro agita le acque centriste

Lisa Di Giuseppe
03 dicembre 2025 • 20:28

Il rappresentante Ue torna alla kermesse di FdI. I meloniani cercano la sua benedizione per la via del Cotone, ma dal Golfo non escludono un suo ritorno alla politica attiva

Non è la prima volta che va. E, verosimilmente, non sarà neanche l’ultima. L’ultima partecipazione di Luigi Di Maio ad Atreju, la festa dei meloniani, risale al 2021. Erano i tempi del governo Draghi e l’allora ministro degli Esteri spiegava che Giorgia Meloni era «più affidabile» di Matteo Salvini. Nel programma di quest’anno Di Maio compare con il suo ruolo di rappresentante speciale dell’Unione europea per la regione del Golfo. Ruolo tecnico, premessa che ha sempre caratterizzato anche le sue

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth