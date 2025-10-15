verso le elezioni del 23 e 24 novembre

Dietro Zaia, la crisi: viaggio nel Veneto delle disuguaglianze

Giulia Merlo
15 ottobre 2025 • 20:32

La regione rimane tra le più ricche d’Italia, ma i dati sono allarmanti. Divisa tra realtà rurale e province ricche, l’agricoltura è in difficoltà

Dietro alle macerie del casolare distrutto dall’esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, si vede un alto campanile in stile moderno. È quello della chiesa della Madonna di Lourdes, costruita alla fine degli anni Cinquanta su ciò che restava di una chiesetta antica. Negli stessi anni la “modernità” ha trasformato il volto di diversi paesi della pianura veneta. Castel d’Azzano, 12mila abitanti, diviso solo per la geografia amministrativa da

