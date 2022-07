Il giorno in cui si decideranno le sorti del governo presieduto da Mario Draghi. In attesa di capire se si arriverà a un nuovo voto di fiducia o se il premier confermerà prima le sue intenzioni di dimettersi, Draghi parlerà a Palazzo Madama a partire dalle 9.30. Il suo discorso può durare mezz’ora come un’ora, non c’è un limite all’intervento del rappresentante del governo.

Successivamente è prevista una pausa dei lavori dell’assemblea, dalle 10.30 alle 11, il tempo necessario per consegnare alla Camera, l’altro ramo del parlamento, il discorso scritto del presidente. A Montecitorio il dibattito si svolgerà giovedì.

La diretta streaming dell’intervento sarà disponibile sulla home page di Domani, sul canale YouTube del Senato e infine sul canale di Rai Parlamento.

Il dibattito

Subito dopo che Draghi avrà depositato il discorso nell’altro ramo del parlamento, nell’aula del Senato si svolgerà la discussione generale, il consueto momento di dibattito in cui i senatori potranno intervenire per dire la loro. Per non prolungare i tempi è stato deciso di contingentare gli interventi: a disposizione ci sono circa 5 ore e mezza. Dalle 11 alle 16.30.

Una volta finito il dibattito, il presidente ha diritto alla replica, tra le 16.30 e le 17 circa. In passato Draghi ha sempre risposto ai dibattiti generali, quindi è verosimile che lo faccia anche questa volta. È a questo punto che verrà ufficializzato il voto di fiducia: se Draghi ha intenzione di rimanere, si potrà procedere. La chiama è prevista per le 18:30 e il voto sarà segreto.

