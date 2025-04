«Alla fine così sono tutti felici. Salvini ha qualcosa da portare al congresso, il Quirinale ha visto recepite le sue osservazioni prima del tempo, Meloni può parlare di qualcosa che non siano i dazi e perfino le opposizioni hanno un tema su cui unirsi contro di noi». La provocazione è di un esperto parlamentare leghista ma sintetizza perfettamente il clima che si respira in maggioranza a valle dell’approvazione del nuovo decreto sicurezza. Un’accelerazione del venerdì pomeriggio che con un tempismo efficacissimo offre a tutte le componenti del governo qualcosa di cui andare fieri: «Sono norme necessarie che non possiamo più rinviare. Ecco perché, d’accordo con Antonio Tajani e Matteo Salvini, abbiamo deciso di trasformare il testo del pacchetto sicurezza attualmente all’esame del Parlamento» ha detto Giorgia Meloni in Consiglio dei ministri.

La Lega è probabilmente la più soddisfatta, nonostante le polemiche del vicesegretario Andrea Crippa di giovedì, poi cancellate da una nota di partito in cui il Carroccio si diceva «soddisfatto». «Quella era più una polemica di metodo che di merito», commentano i parlamentari a taccuino chiuso. Il problema non era cioè con i cambiamenti nel merito del testo – alla fine pochi, soprattutto tecnici – ma negli ostacoli nel dialogo con il Colle.

Il merito

Alla fine, infatti, restano norme dure presenti già nel testo originario e rielaborate in parlamento come il divieto di vendita della Cannabis (con qualche eccezione) e l’inasprimento delle punizioni dei manifestanti. A dama anche la tutela legale degli agenti fino a 10.000 euro dell’importo massimo che può essere corrisposto per ciascuna fase del procedimento: proprio questa norma, chiesta a più riprese dai sindacati delle forze dell’ordine a cui il ministero dell’Interno vuole offrire un orecchio attento, sarebbe una delle ragioni che ha portato il governo ad anticipare prima del tempo la conferma della norma.

Che però, spiegano dall’esecutivo, si sarebbe potuta approvare anche all’ultima riunione del Cdm. Insomma, almeno ufficialmente nessun allarme dazi da cui distrarre l’opinione pubblica. Anche se, al contrario, un parlamentare a microfono spento confida: «Quando si propone una logica di pacchetto, c’è sempre qualche gradino da superare». Niente da fare per il cosiddetto “scudo penale” – un nome fuorviante, sostengono dal governo – che sospende alcuni degli automatismi che conseguono a un’indagine su un agente, su cui l’esecutivo vuole ancora riservarsi del tempo per definire i dettagli.

Presenti anche le norme discusse sull’incarcerazione delle donne in gravidanza, delle madri di bambini piccoli, il divieto d’acquisto di Sim da parte di richiedenti asilo e la collaborazione delle partecipate con i servizi segreti sopravvivono nel testo approvato in Consiglio dei ministri, con l’espunzione della norma sulla collaborazione tra università e intelligence. Con i dettagli «limati al punto da essere potabili per chi aveva sollevato obiezioni». Tradotto dalla lingua della maggioranza: accettabili per il presidente della Repubblica, che dovrà firmare il testo che va a sostituire il disegno di legge Sicurezza in discussione da quasi un anno e mezzo. Anche questo andrà convertito, ma con il voto di fiducia andrà tutto molto più in fretta, è il ragionamento che circola nei partiti della maggioranza. E poco importa se il lavoro parlamentare è andato buttato. Anzi: «La trattazione del provvedimento è già andata troppo per le lunghe» dice lapidario il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.

Meno felici del cambio di strategia della maggioranza sono le opposizioni e la Cgil, scese in piazza davanti al Pantheon insieme alla Rete Nazionale No Ddl Sicurezza mentre si riuniva il Consiglio dei ministri. «È l'ennesimo calcio che questo governo e questa maggioranza danno al parlamento, tra l'altro per nascondere il fatto che la maggioranza era spaccata rispetto alle richieste del presidente Mattarella. Il ddl Sicurezza resta una schifezza» dice Riccardo Magi, segretario di Più Europa. «Per fare un regalo a Salvini e al Congresso della Lega di domani (oggi, ndr), il governo calpesta la democrazia e trasforma il ddl sicurezza in decreto. È uno strappo da regime che va contro ogni regola di funzionamento delle istituzioni» dice l’europarlamentare Alessandro Zan, componente della segreteria Schlein. Una manifestazione che è poi sfociata in scontri con le forze dell’ordine, che hanno respinto i manifestanti che cercavano di forzare il blocco verso palazzo Chigi.

