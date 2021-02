Dopo gli addii di Erasmo Palazzotto e Loredana De Petris la strategia anti Draghi inizia a portare anche nuovi consensi ai Sinistra italiana. Le senatrici Paola Nugnes ed Elena Fattori hanno annunciato l’iscrizione al partito guidato da Nicola Fratoianni. A unire i destini politici delle due ex esponenti del Movimento cinque stelle e di Si è stato il voto contrario alla fiducia al governo Draghi. In un comunicato le senatrici hanno infatti detto: «Un’opposizione da sinistra si aggira per le stanze del Parlamento, è il “NO” al governo Draghi che si è alzato dalle aule virtuali dell'Assemblea Nazionale di Sinistra italiana il 14 febbraio scorso che ha deciso, con l’87 per cento dei voti, di dire "NO" al governo di tutti che è il governo di nessuno».

L’obiettivo è quello «di costruire intorno a questa posizione un’unione a sinistra necessaria e non più derogabile in questo momento storico e politico grave, e di darle tutta la voce e la visibilità possibile in Parlamento». Il portavoce nazionale di Si, Nicola Fratoianni, ha salutato l’entrata di Nugnes e Fattori dicendo «da oggi iniziamo un percorso, per far crescere una comunità e un punto di vista».

Chi sono Nugnes e Fattori

Nel 2019, sia Nugnes sia Fattori hanno abbandonato il movimento fondato da Beppe Grillo. Paola Nugnes, era stata espulsa dal Movimento nel giugno del 2019 perché contraria ai decreti sicurezza di Salvini votati dal Movimento durante il governo Conte Uno. Elena Fattori, alla sua seconda legislatura, era invece stata esclusa a novembre 2019 e passata al Gruppo Misto, aveva poi aderito il 12 gennaio 2021, al gruppo di Leu.

I fuoriusciti di Si

Le entrate di Nugnes e Fattori arrivano in un momento complicato per Sinistra italiana che in contrasto con gli altri alleati di Leu ha deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. La decisione aveva causato la fuoriuscita dei deputati Erasmo Palazzotto e Loredana De Petris che avevano deciso di non seguire la linea scelta dall’Assemblea del partito e di votare all’esecutivo sostenuto di unità nazionale.

© Riproduzione riservata