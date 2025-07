Il fair-play della destra di fronte alle inchieste sembra sia durato poco. La timidezza per le indagini sulla giunta Sala a Milano è venuta meno di fronte alla vicenda che riguarda il candidato del centrosinistra nelle Marche, Matteo Ricci, raggiunto da un avviso di garanzia. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità, risalenti a quanto era sindaco di Pesaro, su affidamenti del comune a delle associazione per vari eventi, la realizzazione di murales, e la riproduzione del casco di Valentino Rossi.

«L’accusa è curiosa. Mi si dice che non avrei ottenuto nessuna utilità patrimoniale, ma che avrei ottenuto una utilità in termini di consenso politico», ha detto Ricci.

Resta un fatto: l’assist perfetto per le elezioni del 28-29 settembre nelle Marche, dove Francesco Acquaroli, uomo di fiducia di Giorgia Meloni, punta alla riconferma. «Ci sono responsabilità politiche ineludibili», ha subito dichiarato il deputato marchigiano di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli. La prima conseguenza politica è la presa di posizione del Movimento 5 stelle, che è nella coalizione a sostegno Ricci. «Ci riserviamo di valutare approfonditamente le contestazioni», ha detto Giuseppe Conte chiedendo un chiarimento.

Nodo Veneto

A Milano l’approccio era parso diverso più per un ragionamento politico che per altro. Senza troppi giri di parole Giuseppe Sala ha scolpito una verità politica il giorno dopo il suo discorso in Consiglio comunale: «Le mie dimissioni non avrebbero fatto comodo a nessuno. Né al centrosinistra, ma neanche al centrodestra». A parole, insomma, tutti pronti al voto a Milano, ma nei fatti sono impreparati alla battaglia elettorale per il capoluogo lombardo.

Meglio non calcare la mano per evitare di favorire un reale passo indietro.

La strategia della destra è quella di prendere tempo. Addirittura, il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha tirato fuori l’evergreen del «candidato civico», provando a coinvolgere nel discorso Carlo Calenda. Il leader di Azione, come replica, ha invocato una nuova forma di terzo polo: una «coalizione dei volenterosi» per mettere insieme moderati e liberali.

Insomma, sono le inchieste a strappare qualche sorriso a destra. Perché per il resto c’è poco da stare allegri: il vertice, organizzato da Giorgia Meloni con il favore delle tenebre, è stato un fallimento. La nota congiunta è un fumoso elenco di buone intenzioni di «cordialità» e «costruttività». Se ne parlerà tra qualche giorno. «Mi auguro settimana prossima», ha detto Tajani. Milano sarebbe stato solo un problema aggiuntivo.

Il Veneto è il puzzle più complicato. Se ne parla da mesi, ma il centrodestra è al punto di partenza. Il presidente in carica, Luca Zaia, non ha mandato giù il niet sul terzo mandato. E per non fare dispetti vuole avere voce in capitolo, altrimenti è pronto a lanciare la lista personale.

A meno che la Lega non passi all’incasso con il nome in rampa di lancio del deputato Alberto Stefani, uomo di fiducia di Matteo Salvini che ha saputo cementare un buon rapporto anche con Zaia. Un “pontiere” tra i big leghisti. Perfetto per la candidatura, immaginano a via Bellerio. Ma bisognerà spiegarlo a Roberto Marcato, attuale assessore allo Sviluppo della giunta Zaia, che si è autocandidato mettendo al bando qualsiasi manierismo: «Sono il migliore candidato».

Se la Lega dovesse spuntarla, peraltro a pagare il conto sarebbero i meloniani Luca De Carlo e Raffaele Speranzon, che da mesi accarezzano il sogno di candidarsi per diventare i primi dirigenti di FdI alla guida di una delle regioni simbolo del Nord. L’opzione di Flavio Tosi, sventolata da Forza Italia, è poco più di una provocazione: ha troppi nemici. A partire da Salvini.

Mezzogiorno di fuoco

E se al Nord la lite è continua, al Sud va pure peggio. In Campania il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, si sente il candidato in pectore da mesi, nonostante l’iniziale concorrenza dell’eurodeputato di Forza Italia, Fulvio Martusciello. I problemi giudiziari hanno estromesso il forzista, ma non azzerato le ambizioni del partito di Tajani che ritiene Cirielli troppo spostato a destra. E destinato a soccombere contro un centrosinistra unito.

Per sparigliare il tavolo è stato proposto, già da qualche settimana, il nome di Giosy Romano, attuale coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno. A volerlo in quella casella è stato un nome pesantissimo nelle gerarchie del centrodestra: il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto.

L’ex ministro del Sud stravede per Romano e gli ha affidato la macchina complessa della Zona economica speciale. In passato da sindaco di Brusciano, comune di 16mila abitanti in provincia di Napoli, Romano ha mostrato una capacità politica, muovendosi in maniera bipartisan. Certo, nel 2018 ha corso per un posto al Senato nelle liste di Forza Italia.

Di sicuro Fitto può spendere una buona parola per lui nelle segrete stanze delle trattative.Il commissario europeo è così lontano dall’Italia, per le funzioni che svolge, eppure così centrale nella vita della coalizione. Il suo ruolo è decisivo nella sua Puglia. A destra la partita viene data per persa, soprattutto se l’ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, dovesse candidarsi.

Per questo FdI è disposta a fare una concessione a FI con il candidato alla presidenza. Il profilo è quello del deputato Mauro D’Attis, che però in passato ha avuto qualche ruggine proprio con Fitto per questioni politiche locali. Che potrebbe dare il via libera visto l’esito (negativo) scontato.

