Dopo 11 giorni la squadra di governo è stata completata. Il consiglio dei ministri di questo pomeriggio è partito alle 18, è stato interrotto alle 19:30 e poi è ripartito, solo dopo le 20 è arrivata la nomina dei nuovi sottosegretari. Il punto all’ordine del giorno non era neanche scontato, è stato aggiunto solo in un secondo momento, con tempistiche dei lavori che testimoniano quanto il viaggio verso il completamento del governo sia stato turbolento. Fino all’ultimo non si trovava la quadra, Forza Italia ha fatto pressioni perché facesse parte della squadra Giorgio Mulé, con la delega all’editoria, alla fine l’ha spuntata a metà, infatti ha ottenuto un posto ma nel dicastero della Difesa con il ministro Pd Lorenzo Guerini. L’ex ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, aveva detto no al leghista Gian Marco Centinaio all’Agricoltura, alla fine ha dovuto cedere. Sarà successivamente designato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.

Presidenza del Consiglio

Deborah Bergamini, Fi (rapporti con il Parlamento)

Simona Malpezzi Pd (rapporti con il Parlamento)

Dalila Nesci, M5s (Sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina, Pd (innovazione tecnologica e transizione digitale)

Vincenzo Amendola, Pd (affari europei)

Giuseppe Moles, Fi (informazione ed editoria)

Bruno Tabacci, Centro democratico (coordinamento della politica economica)

Franco Gabrielli (sicurezza della Repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni, Pd - viceministro

Manlio Di Stefano. M5s

Benedetto Della Vedova, PiùEuropa

Interno

Nicola Molteni, Lega

Ivan Scalfarotto, Iv

Carlo Sibilia, M5s

Giustizia

Anna Macina, M5s

Francesco Paolo Sisto, Fi

Difesa

Giorgio Mulè, Fi

Stefania Pucciarelli, Lega

Economia

Laura Castelli, M5s - viceministro

Claudio Durigon, Lega

Maria Cecilia Guerra. LeU

Alessandra Sartore, Pd

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin, Fi - viceministro

Alessandra Todde, M5s - viceministro

Anna Ascani, Pd

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni, Fi

Gian Marco Centinaio, Lega

Transizione ecologica

Ilaria Fontana, M5s

Vannia Gava, Lega

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova, Iv - viceministro

Alessandro Morelli, Lega - viceministro

Giancarlo Cancelleri, M5s

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto, M5s

Tiziana Nisini, Lega

Istruzione

Barbara Floridia, M5s

Rossano Sasso, Lega

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni, Lega

Salute

Pierpaolo Sileri, M5s

Enrico Costa, Azione

© Riproduzione riservata