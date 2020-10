Le nuove misure del decreto del presidente del consiglio dei ministri anti Covid-19 sono state appena varate, ma sono arrivate subito reazioni estreme, come l’esortazione a smettere di pagare le tasse. L’accorato appello arriva da destra, e più esattamente da Alessandro Bertoldi, classe 1994, diventato noto al grande pubblico nel 2013 come il mini Berlusconi altoatesino. Grande speranza di Forza Italia fino al 2014, quando si autosospese di fronte all’indifferenza del partito per le necessità territoriali legate alla legge fiscale. Oggi, lobbista alla Camera dei deputati e direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute, continua comunque a incoraggiare il presidente.

Le nuove misure varate dal governo, dice Bertoldi, «uccidono definitivamente interi settori dell’economia nazionale». Gli esperti, accusa, «avevano già da tempo previsto l’andamento del contagio» e visto che il governo non ha messo in campo lockdown limitati o altri piani strategici «Ora siamo di nuovo al teatrino dei DPCM del weekend, alla spirale che avvia il Paese tutto verso l’immobilismo economico e un probabile lockdown di qui a breve».

Bertoldi, perciò, lancia l’estrema proposta: «Tutti gli italiani che animano l’economia nazionale e non vogliono morire di una lenta agonia, con le cure palliative guidate da Conte e dal suo Governo, dovrebbero ribellarsi e senza scadere nella violenza iniziare una disobbedienza fiscale senza precedenti».

Smettere di pagare le tasse e versare i contributi «è l’unica arma pacifica che può portare gli incapaci ad abbandonare il potere lasciando spazio a chi sceglierà il popolo italiano». L’istituto che presiede non sarà da meno e inizierà «una incessante campagna per la disobbedienza fiscale».

La campagna per la disobbedienza fiscale, per Bertoldi, è come quella di Gandhi: «sarà come la campagna del Mahatma Gandhi per l'indipendenza dell'India che ebbe uno dei suoi punti chiavi nella protesta fiscale nei confronti degli occupanti. Viva la Libertà e viva l’Italia, sempre!».

© Riproduzione riservata