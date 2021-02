Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato l’ex presidente della Bce, Mario Draghi, per affidargli l’incarico di costituire un nuovo esecutivo. Dopo il fallimento dell’incarico esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico per mettere insieme una nuova maggioranza con le stesse forze della precedente, Mattarella ha dovuto decidere se «dare, immediatamente, vita a un nuovo governo, adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria», oppure «immediate elezioni anticipate», e ha scelto di «conferire al più presto un incarico per formare un governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili».

