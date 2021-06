Il presidente del Consiglio ha risposto affermativamente a chi gli chiedeva se fosse il caso di portare la finale del campionato a Roma invece che allo stadio di Wembley a Londra: «Mi adopererò perché la finale non si disputi in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente»

Il presidente del consiglio Mario Draghi vuole la finale degli Europei a Roma: «Mi adopererò perché non si disputi in un paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente» ha detto rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Berlino con la Cancelliera tedesca Angela Merkel. Il giornalista, in particolare, aveva chiesto se intendesse spostare la finale da Wembley, dove è prevista l'11 luglio, a Roma ricevendo risposta affermativa.

Al momento nella capitale del Regno Unito è prevista la Final Four del torneo, semifinale e finale, per i primi giorni di luglio. Ma adesso l’incognita della “variante delta”, il nuovo ceppo di coronavirus che sta facendo tornare a crescere il numero di contagi nell’isola britannica, potrebbe portare la Uefa a cambiare i suoi programmi. Negli ultimi giorni infatti in Gran Bretagna i contagi hanno toccato di nuovo i 10mila casi giornalieri.

Insomma, quella di Draghi è qualcosa di più di un’idea. Per l’occasione si è parlato nei giorni scorsi della possibilità di aumentare la capienza dello Stadio Olimpico, dove l’Italia ha giocato le prime tre partite della rassegna continentale, di fronte a 16mila spettatori, il 25 per cento della capienza totale. La nazionale di Roberto Mancini, qualora proseguisse nelle vittorie, potrebbe tornare nella Capitale non solo per i quarti di finale. Dopo l’annuncio di Draghi, forse anche un po’ più in là.

