Il presidente del Consiglio Mario Draghi presenta in Senato le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo sull’Ucraina che si terrà giovedì 23 giugno.

Secondo una prima bozza del testo che adotterà il Consiglio europeo, Bruxelles ha intenzione di inviare ulteriori armi in Ucraina per sostenere l’esercito di Kiev contro la Russia. È questo uno dei nodi più cruciali sul quale la maggioranza non riusciva ad arrivare a un accordo fino a poche ore prima delle comunicazioni di Draghi in Senato. Al termine delle dichiarazioni seguirà un voto sulle risoluzioni parlamentari.

Il discorso del premier

In Senato Draghi ha detto che il 23 e 24 giugno a Bruxelles si parlerà soprattutto dell’adesione dell’Ucraina all’interno dell’Unione europea. «A Kiev ho ribadito che l’Italia vuole l’Ucraina nell’Ue e vuole che abbia lo status di candidato», ha detto Draghi. Una posizione netta che ha seguito negli ultimi mesi.

Il premier ha anche assicurato che l’Italia continuerà sulla linea delle sanzioni che «funzionano» e che i crimini di guerra commessi dall’esercito russo «verranno puniti».

Una pace che rispetti l’Ucraina

Draghi spiega che durante la mia recente visita a Kiev ho visto da vicino «le devastazioni della guerra e constato la determinazione degli ucraini a difendere il loro paese». Durante la visita «il presidente Zelensky ci ha chiesto di continuare a sostenere l’Ucraina per raggiungere una pace che rispetti i loro diritti: solo una pace concordata e non subita può essere davvero duratura».

Il premier sembra rivolgersi alla sua maggioranza, o meglio a parti della sua maggioranza quando sottolinea che «i nostri canali di dialogo rimangono aperti non smetteremo di sostenere la diplomazia e di cercare la pace».

