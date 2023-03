Nelle ultime 24 ore sono sbarcati a Lampedusa più di 2mila migranti. L’ultimo sbarco è avvenuto questa mattina all’alba, quando 267 migranti, soccorsi dalla ong Louise Michel e dalle motovedette italiane, sono stati portati in salvo sull’isola. I migranti soccorsi, provenienti in gran parte dall’Africa occidentale, viaggiavano su sei diverse imbarcazioni.

Ieri sono avvenuti 43 sbarchi che hanno portato a Lampedusa 1.778 persone, aggiungendo pressione all’hotspot dell’isola, pensato per ospitare circa 400 persone, ma che attualmente accoglie 1.831 migranti.

La gran parte delle imbarcazioni siano partite dal porto di Sfax, in Tunisia, come si evince dai rilevamenti aerei di Frontex. Proprio a Tunisi si recherà, il prossimo lunedì, il commissario europeo per gli Affari economici, Paolo Gentiloni, in visita per discutere dei possibili aiuti internazionali al paese.

© Riproduzione riservata