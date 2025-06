Il giallo della foto sgradita alla famiglia Berlusconi e l’equilibrio tra le due aziende: l’ex regina del pomeriggio di Canale 5 è rimasta vittima della paura dell’ad di farsi nemici. Ma mentre D’Urso continua a essere stigmatizzata per il suo trash, certa programmazione Rai non lo è di meno

«Mai visto niente di simile». Chi conosce bene Barbara D’Urso non usa mezzi termini per commentare il modo in cui l’ha trattata la Rai. E l’intervista concessa dalla conduttrice al Corriere della sera sarebbe il modo di andare a vedere le carte di viale Mazzini e mostrare all’opinione pubblica come sono andate davvero le cose nella trattativa che avrebbe dovuto portare la conduttrice in Rai. «Si è voluta togliere qualche sassolino, anzi un macigno, dalle scarpe».

Un passo indietro. Fino a mercoledì 18 giugno, il nome di D’Urso era segnato nella bozza di palinsesto di Williams Di Liberatore, appena diventato direttore del Prime time, gradito in area leghista. Ma stavolta, il piano del braccio armato di Matteo Salvini in Rai – il suo mentore, il consigliere anziano Antonio Marano – non è andato in porto. La versione ufficiale dell’azienda è che il programma presentato da Fremantle non avrebbe convinto del tutto Di Liberatore, preoccupato che la scommessa D’Urso, che in genere vuol dire anche costi importanti per la realizzazione dei programmi, non avrebbe pagato in termini di ascolti.

Difficile però che un dirigente appena nominato e profondamente legato a Marano abbia messo in discussione un nome che ai leghisti – dicono i ben informati – è molto caro. «Chi ci è passato prima di lui a forza di fare il dirigente a schiena dritta si è giocato il posto» raccontano. Il riferimento è a Marcello Ciannamea, che ha dovuto fare le valigie e spostarsi dal Prime time alla direzione contenuti digitali.

Ufficialmente la questione in Rai è rimandata a gennaio ma, D’Urso sa che le probabilità che riesca a tornare in video sono ridotte ai minimi termini. «La ragione del veto in Rai, però, non è la foto che tutti tirano in ballo per motivare la rottura con la famiglia Berlusconi» spiegano. Il riferimento è allo scatto con le mani giunte interpretato come un’ironia sulla posa di D’Urso al funerale di Silvio Berlusconi che avrebbe fatto infuriare Marina.

Il veto

La ragione del “No” della famiglia al suo ritorno in video sarebbe invece legata a tensioni precedenti, cresciute col tempo, in Mediaset. E pesa sull’equilibrio che si è venuto a creare tra la tv pubblica e l’impero berlusconiano. Una situazione che nessuno vuole compromettere. È tempo di vacche magre: in Rai gli ascolti “a pari perimetro” contro Mediaset vengono celebrati, ma i dirigenti sono ben consapevoli che sui canali tematici, dove i concorrenti competono con i gialli e i film, a Cologno stravincono. Nell’azienda dei Berlusconi pure le fiction acquistate all’estero da un po’ non danno più i risultati brillanti dei primi tempi. Barbara D’Urso è finita in una vicenda più grande di lei.

«Nessun direttore che presenta un programma bocciato dall’ad in persona si azzarda a riproporlo sei mesi dopo» dice chi lavora in televisione da una vita. E anche a via Asiago vedono nero sul futuro della conduttrice, diventata al contempo incubo ricorrente e oggetto del desiderio dell’asse che lega televisione e politica.

Da due anni D’Urso è fuori da Mediaset ed è diventata sinonimo di trash tv, un genere in parte riscoperto dalla Rai della governance meloniana – è di qualche giorno fa una clip di Camper in cui si parla di un peperone «cazzone» – ma che nessuno vuole più difendere come quando Canale 5 ci sguazzava. Da due anni, però, a intervalli regolari affiorano voci su un possibile arrivo in Rai dell’innominabile ex regina del pomeriggio di Mediaset. Quando era amministratore delegato Roberto Sergio aveva preso posizione pubblicamente per dire che mai avrebbe voluto la conduttrice sulle reti pubbliche, cavalcandone la damnatio memoriae.

Di fronte alla messa alla prova, anche Rossi sembra aver voluto evitare di inimicarsi contemporaneamente Forza Italia e Mediaset, e per il partito che gli è più vicino, Fratelli d’Italia, il gioco non è valso la candela. Eppure, ad accendere la Rai che domenica brillava di un Pino Insegno a reti unificate (quasi in parallelo con Reazione a catena e Facci ridere sui primi due canali), c’è chi sospira: «A ‘sto punto, aridatece Barbara D’Urso».

