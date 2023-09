«La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda di accendere la luce», diceva Sir Michael Gambon nei panni di Albus Silente durante il terzo film della saga di Harry Potter, e sarà una delle frasi con cui sarà ricordato.

L’attore, conosciuto in tutto il mondo per la sua interpretazione del preside della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, è morto in un ospedale di Witham, nella contea dell'Essex, in Inghilterra, all'età di 82 anni.

La vedova Lady Gambon e il figlio Fergus, come riferisce la Bbc, hanno dichiarato che il loro «amato marito e padre» si è spento serenamente con la famiglia al suo fianco dopo aver sofferto di polmonite. Michael Gambon, nato in Irlanda ma cresciuto in Gran Bretagna, ha lavorato in televisione, al cinema, in teatro e alla radio nel corso della sua carriera ha vinto quattro premi Bafta. Il ruolo del professor Silente lo aveva preso in sostituzione del defunto Richard Harris.

La carriera di Gambon, divenuto sir Michael dopo il riconoscimento del cavalierato da parte della regina Elisabetta II fin dal 1998, ha attraversato i decenni e lo ha visto protagonista a teatro - anche come raffinato interprete di Shakespeare -, in varie serie tv e alla radio, oltre che al cinema.

Gambon che ha mosso i primi passi a teatro sotto la direzione artistica di Laurence Olivier, ha preso parte a diversi film di successo. Oltre alla saga di Harry Potter, tra i più noti anche Il mistero di Sleepy Hollow, Gosford Park e Il discorso del re.

Il Taoiseach (primo ministro irlandese) Leo Varadkar gli ha reso omaggio: «Un grande attore. Sia che si esibisse in Beckett, Dennis Potter o Harry Potter, ha dato il massimo in ogni performance».

