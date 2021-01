Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte presentate questa mattina, partiranno le consultazioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella mercoledì pomeriggio, al termine delle celebrazioni del Quirinale per la giornata della memoria in ricordo delle vittime della Shoah, avrà i primi incontri per stabilire se è possibile trovare una maggioranza in Parlamento e formare un nuovo governo. Ecco il calendario fornito dall'ufficio stampa del Colle.

Mercoledì

Alle 17 sarà ricevuta la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Alle 18 il presidente della Camera Roberto Fico.

Giovedì

Alle 10 il gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV) del Senato della Repubblica.

Alle 10.30-12.30 e 16.00-16.45 i rappresentanti dei gruppi misti del Senato e della Camera.

Alle 16.45 il gruppo parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati.

Alle 17.30 i gruppi parlamentari Italia Viva - PSI del Senato della Repubblica e Italia Viva della Camera dei deputati.

Alle 18.30 i gruppi Parlamentari Partito Democratico del Senato e della Camera.

Venerdì

In mattinata le consultazioni avranno un nuovo stop per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte di Cassazione.

Alle 16 saliranno al Quirinale in un’unica delegazione tutti i rappresentanti del centrodestra Lega, Fi, FdI, Udc, Cambiamo, Noi con l’italia di Camera e Senato.

Alle 17, gli ultimi a essere ricevuti, in qualità di gruppo più numeroso, saranno i Cinque stelle.

© Riproduzione riservata