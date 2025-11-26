La maggioranza già accumula ritardi sulla legge di bilancio

Effetto voto sulla manovra. Salvini pressa i meloniani su rottamazione e Rai

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini con Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Stefano Iannaccone
26 novembre 2025 • 07:00

Il governo incassa la promozione dell’Europa sul documento programmatico. L’esito delle regionali scatena i leghisti: vogliono più condono fiscale e taglio al canone

Il voto delle regionali si abbatte sul groviglio della manovra, già intricato, favorendo un ulteriore arroccamento di tutti i partiti della maggioranza sulle proprie bandiere. Insomma, i trionfi di Antonio Decaro, Roberto Fico e Alberto Stefani possono far slittare ancora di più la legge di Bilancio. Certo, il governo ha appena incassato la promozione da parte della Commissione europea: il Documento programmatico di bilancio dell’Italia è stato approvato, mentre resta in sospeso la procedura per

