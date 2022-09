Nel giorno successivo alla conclusione dei conteggi dei voti, il risultato del voto è ormai chiaro. FdI ha vinto e presumibilmente proporrà Giorgia Meloni come presidente del Consiglio.

13.53 – Secondo Fontana Salvini non è in discussione

La leadership di Matteo Salvini nella Lega è a rischio? «Assolutamente no». A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, a margine di un incontro a Palazzo Pirelli. Per oggi pomeriggio è convocato un congresso federale in cui il segretario si confronta con il gruppo dirigente della Lega.

13.26 – Iniziano le trattative per la formazione del nuovo governo

«Grazie ai 2 milioni e mezzo di italiani che hanno scelto la Lega. Ora al lavoro per dare un governo forte e stabile al Paese». Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, mentre i partiti usciti vittoriosi dal voto iniziano a organizzarsi per trovare gli accordi necessari per la formazione dell’esecutivo. Iniziano a girare nomi plausibili per ricoprire gli incarichi ministeriali, come quello di Fabio Panetta, attualmente membro del board della Bce, all’Economia, e Franco Frattini per gli Esteri. Un nodo da sciogliere resta quello del Viminale, dove le possibilità di Salvini sembrano assottigliarsi di giorno in giorno. Secondo i bookmaker, più probabile che Meloni scelga un nome di FdI come quello di Adolfo Urso, presidente uscente del Copasir, o Ignazio La Russa, cofondatore del partito. Sembrano invece buone le carte di un’altra leghista, Giulia Bongiorno, citata tra chi potrebbe diventare il prossimo ministro della Giustizia.

© Riproduzione riservata