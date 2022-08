Dopo l’addio di Calenda alla coalizione di centrosinistra a cui lui stesso aveva imposto le condizioni con un incontro di soli tre giorni fa, Letta chiude a ulteriori trattative con chiunque, In giornata la direzione di +Europa, federata con Azione, per decidere se rompere l’alleanza, ma si va verso l’accordo col Pd

Dopo lo strappo di Carlo Calenda al campo del centrosinistra, sui giornali i protagonisti della giornata ripercorrono gli episodi.

7.23 – Resta poi da dirimere la questione della raccolta firme. Se dovesse rompersi l’alleanza con +Europa, Calenda dovrebbe capire se il suo elemento nel simbolo del Pd delle ultime elezioni europee possa valere come simbolo per affrontare il voto di settembre. Nel dubbio, il leader di Azione ha già annunciato che inizierà a raccogliere le firme, anche perché le prospettive di continuare il lavoro con +Europa si fanno sempre più fosche.

«C'è stato un patto con Enrico Letta che è stato siglato il 2 agosto di quest'anno, non del Medioevo, e io a quello mi attengo» dice Emma Bonino, leader di +Europa, in un'intervista a Repubblica. «È Calenda che ha dato l'addio. Eravamo insieme fino a sabato, e domenica deciso di andarsene per conto proprio. Ha mancato alla parola data per ragioni fumose, non convincenti e meno che meno dirimenti. Sono personalmente dispiaciuta e politicamente incredula».

7.18 – «Per la verità ho fatto di tutto per essere alleato con Letta, compreso proporgli di dividere i collegi 90 per centro a loro e 10 per cento a noi» dice Carlo Calenda in un’intervista al Corriere. «Io penso che lui si sia trovato di fronte a un bivio che il partito democratico ha affrontato tante volte nella sua storia: è quello tra una scelta riformista o un'alleanza in cui mettere tutto il contrario di tutto. Alla fine ha scelto questa seconda strada e questo e' stato l'errore di Letta».

Secondo il leader di Azione, il Pd tende verso «l’alleanza con i populisti di sinistra» e «ha sostituito il M5s con Fratoianni». Ora, per Calenda, si apre l’orizzonte del terzo polo, tanto voluto da Matteo Renzi. È possibile che vi presentiate insieme in un'alleanza con Renzi? «Sicuramente ci incontreremo e parleremo». A parte i vostri litigi, con Renzi non dovrebbe essere difficile un'alleanza, più facile che con Fratoianni? «Assolutamente sì, su questo non c'è dubbio».

7.10 – In un’intervista a La stampa, Enrico Letta sostiene che Carlo Calenda, uscendo con Azione dal “fronte repubblicano”, abbia «fatto un regalo alla destra». «Non ho capito e non credo siano facilmente comprensibili» le ragioni di Calenda «ma mi sento di poter dire che Calenda può' stare, secondo quello che lo stesso ha detto, solo in un partito che guida lui, in una coalizione di cui e' il solo leader, in cui non ci sia nessun altro».

Il segretario dem si dice poi colpito per il fatto che Calenda non abbia tenuto fede agli accordi. Era già successo che Calenda mettesse in discussione un accordo? «È vero, è la seconda volta. Col senno di poi sono stato troppo ingenuo. Ma sono esterrefatto: il principio fondamentale del diritto è “pacta sunt servanda”.

Nessuna intenzione di Letta di riaprire di nuovo l’alleanza verso i Cinque stelle. «Per quanto ci riguarda le alleanze sono chiuse ed è finita. È stato fin troppo complicato ora pensiamo solo alla campagna elettorale a parlare dei nostri temi e incontrare le persone».

