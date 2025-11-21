Verso il voto regionale

Nelle liste di Cirielli saluti romani e negazionismo della violenza maschile: è il laboratorio campano della destra

Federica Pennelli
21 novembre 2025 • 19:44

Da Marco Nonno (FdI) e i suoi saluti fascisti all’avvocato Angelo Pisani, che accusa le associazioni femministe di «spettacolarizzare la violenza contro le donne»: i volti della destra in Campania, tra nostalgie del ventennio e revisionismi

Attorno a Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della regione Campania da Fratelli d’Italia, si stringe quella destra che da anni tiene insieme nostalgie del Ventennio, potere politico e populismo demagogico. Nel teatro della campagna elettorale, tornano volti e linguaggi del passato, tra rigurgiti fascisti mai smentiti e negazionismi sulla violenza di genere. Negazionismi e braccia tese L’avvocato Angelo Pisani, entrato nelle liste di Cirielli, è una figura nota nella borghesia napoleta

Federica Pennelli

Scrive per Domani di salute, diritti e femminismi. Ha iniziato a Radio Sherwood nel 2004 conducendo la rassegna stampa e il giornale radio. Su Instagram è @chiccasherwood