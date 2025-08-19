Le elezioni anticipate in Calabria e i tentennamenti di Decaro rimettono in discussione la candidatura di D’Attis in Puglia. Schifani contro Salvini in Sicilia, gli azzurri contro Cirielli in Campania. Dove spunta l’ipotesi di candidare Mara Carfagna
Caos a sinistra, ma la destra non ride. FdI contro l’egemonia di Forza Italia
19 agosto 2025 • 20:31
