Il solleone di agosto picchia forte sulla politica italiana. E, soprattutto per chi sta gestendo le regionali nel Meridione, è alto il rischio di allucinazioni. Sia a destra sia a sinistra. Ad aggiungere ulteriori variabili a uno scenario già di per sé complesso sono state le dimissioni, con immediata ricandidatura, del presidente calabrese, Roberto Occhiuto, esponente di spicco di Forza Italia. La mossa, dopo la rivelazione di un’indagine a suo carico, ha complicato ulteriormente il tavolo del centrodestra delle regionali, con la lista dei candidati presidente ancora lontana dall’essere chiusa.

Questo per una ragione di numeri. Con la Calabria le regioni al voto diventano sette, due delle quali, a oggi, avrebbero un candidato di Forza Italia. Prima del blitz di Occhiuto, la cui ricandidatura non è mai stata messa in discussione, agli azzurri era stata assegnata la Puglia in cui far correre il deputato Mauro D’Attis. Un candidato più che di bandiera fino a qualche settimana fa. La regione, però, potrebbe tornare contendibile se davvero l’eurodeputato ed ex sindaco di Bari, Antonio Decaro, decidesse di non correre. Risultato: tutto potrebbe riaprirsi.

Del resto, si ragiona soprattutto dalle parti di Fratelli d’Italia, gli azzurri hanno una sorta di egemonia al sud. FI governa la Sicilia con Renato Schifani, che negli ultimi giorni è stato protagonista di un duro scontro con Matteo Salvini. Il ministro delle Infrastrutture ha nominato l’ex deputata leghista, Annalisa Tardino, commissaria straordinaria dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale e l’intromissione, senza previo consulto, non è piaciuta al governatore, che ha già annunciato il ricorso al Tar. C’è poi il Molise con Francesco Roberti, la Basilicata con Vito Bardi e, con tutta probabilità, tornerà a governare anche la Calabria. In Campania Fulvio Martuscello ha chiesto una «candidatura femminile», FI sta remando contro Edmondo Cirielli e spinge per la civica Giosy Romano. Proposta nata morta, ma che potrebbe nascondere l’ipotesi di lanciare la deputata di Noi Moderati Mara Carfagna. Ecco spiegato perché i meloniani pugliesi sono più che in subbuglio, a maggior ragione dopo che è esploso il nodo Decaro.

L’affare Puglia

In realtà, a destra, nessuno crede davvero all’ipotesi che Decaro non corra e che si tratti appunto di una allucinazione estiva. «È tutta una questione di spoil system: Emiliano deve candidarsi per garantire i molti che con lui sono passati dal centrodestra al centrosinistra e che con Decaro rischierebbero di saltare», è il ragionamento dei più cinici dentro l’opposizione regionale, «Decaro invece sa che se vuole governerà per i prossimi dieci anni». Eppure questo non cancella la rabbia di FdI in Puglia. Dentro il partito da giorni si discute di un sondaggio pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che di fatto ha bruciato la candidatura di D’Attis. Il deputato azzurro, infatti, è dato per sconfitto 70 a 30 non solo contro Decaro, ma contro tutti: il centrosinistra prevarrebbe anche candidando il M5s Mario Turco.

Di qui la fibrillazione. D’Attis «è il candidato di chi non vuole nemmeno provare a vincere», sono le parole di un dirigente locale.

Dunque la richiesta che in molti stanno portando a Meloni, a partire dal commissario europeo Raffaele Fitto, sarebbe quella di rivendicare la regione e trovare un altro nome. Più facile a dirsi che a farsi, anche perché proprio questa occasione potrebbe rivelarsi l’ultimo atto della faida che da mesi sta spaccando FdI in Puglia: da una parte il sottosegretario Marcello Gemmato, che è anche coordinatore regionale e può vantare uno stretto rapporto con la premier Giorgia Meloni, dall’altra la maggioranza del partito locale. Proprio questa parte rivendica oggi un passo avanti di Gemmato, affinché metta sul tavolo la sua candidatura a presidente.

«Così hanno fatto i coordinatori regionali di Campania e Toscana, Edmondo Cirielli e Alessandro Tomasi», è il ragionamento. Dunque ora dovrebbe fare lo stesso gesto anche Gemmato, «visto che addirittura ambisce a diventare ministro e Meloni ha sempre detto di disprezzare l’amichettismo e di volere dirigenti che si mettono alla prova davanti agli elettori», è la maliziosa riflessione. Fonti vicine al diretto interessato, tuttavia, confermano che a oggi l’ipotesi è più che fantascienza. Tutta la sua attenzione è concentrata sullo scontro in corso al ministero della Salute.

Intanto, a fine giornata, il Pd ha fatto sapere che il segretario regionale del Pd Domenico De Santis, Antonio Decaro, Michele Emiliano e Igor Taruffi si sono incontrati e «si sono poste le basi per un lavoro comune per il futuro della Puglia». Un’avvisaglia di sereno per la candidatura di Decaro, che potrebbe azzerare l’ipotesi di mettere da parte D’Attis ma non certo silenziare il pasticcio di veti incrociati e scontri che piagano il centrodestra al Sud.

