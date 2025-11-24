Schlein&Conte, festa a Napoli: «Adesso non saltellano più»

true false

«Mi avete sentito più volte dire che uniti si vince. I margini di vittoria di Roberto Fico e di Antonio Decaro dimostrano che uniti non si vince, ma si stravince. Tanto l’aria s’ha da cagnà». Alle sette di sera Elly Schlein dice poche parole dal palco del comitato elettorale di Fico, e cita Pino Daniele. Ma nelle sue poche parole c’è tutta la rivincita di una campagna elettorale in salita, combattuta mentre fuori del Pd, e soprattutto dentro, lo scetticismo nei suoi confronti aumentava. Come lea