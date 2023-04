Le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia non portano sorprese: il governatore uscente della Lega, Massimiliano Fedriga sfiora il 60 per cento dei consensi.

La grande attesa è di scoprire il risultato del listino del presidente: per la prima volta, come ha fatto anche Luca Zaia in Veneto, il governatore leghista ha corso con una lista personale. Formalmente dovrebbe servire a drenare il campo civico che appoggia lui come governatore ma non si sente rappresentato dal centrodestra, nei fatti, però, rischia di togliere voti anche alla Lega. Proprio come nel caso di Zaia, dove la sua lista personale ha superato di gran lunga quella del suo partito.

Lo scrutinio è appena iniziato ma il centrosinistra, che correva con Massimo Moretuzzo, ha già fatto le congratulazioni al vincitore. Per ora, il candidato sostenuto da Pd e Movimento 5 Stelle supera il 32 per cento.

L’affluenza, al 45 per cento, è scesa di quattro punti rispetto a cinque anni fa.

A sorprendere quello che per ora è il crollo del terzo polo, che ha corso in solitaria e rischia di non superare la soglia di sbarramento al 4 per cento, che invece dovrebbe venire superata dalla lista No Vax, che può contare su uno zoccolo duro di votanti soprattutto a Trieste.

