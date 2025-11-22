chiuse le campagne elettorali

Tre regioni alle urne. Così il centrodestra regola i suoi conti

Giulia Merlo
22 novembre 2025 • 07:00

In Veneto, Fratelli d’Italia vuole surclassare la Lega e “commissariare” Stefani. Forza Italia vuole essere primo partito del Sud, ma c’è l’ostacolo Campania 

Finalmente la lunga galoppata delle regionali si è conclusa. A microfoni spenti sia esponenti di Fratelli d’Italia sia del Pd confessano il loro sollievo. Essere in campagna elettorale sui territori a novembre, con la manovra di Bilancio da presidiare, è un incubo per qualsiasi parlamentare. Non è l’unica convergenza inedita: in entrambi gli schieramenti c’è la consapevolezza che difficilmente la linea del fronte cambierà e dunque non ci saranno echi di rilievo nazionale. In Puglia la battaglia

