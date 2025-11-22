Tre regioni alle urne. Così il centrodestra regola i suoi conti

true false

Finalmente la lunga galoppata delle regionali si è conclusa. A microfoni spenti sia esponenti di Fratelli d’Italia sia del Pd confessano il loro sollievo. Essere in campagna elettorale sui territori a novembre, con la manovra di Bilancio da presidiare, è un incubo per qualsiasi parlamentare. Non è l’unica convergenza inedita: in entrambi gli schieramenti c’è la consapevolezza che difficilmente la linea del fronte cambierà e dunque non ci saranno echi di rilievo nazionale. In Puglia la battaglia