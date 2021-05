Un passo avanti e due indietro. La calendarizzazione della legge di «contrasto della discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità», ottenuta in commissione giustizia del senato dopo che il presidente leghista Andrea Ostellari le aveva tentate tutte per rimandarla, è stata salutata dai movimenti per i diritti come un avanzamento dell’iter del testo. Ma è così solo all’apparenza. Perché subito dopo Ostellari si è autoattribuito il ruolo di relatore del testo. Scelta prevista dai regolamenti, ma inconsueta e che tradisce, anzi esibisce, le sue intenzioni ostili.

I sostenitori della riforma, cioè gli ex alleati della maggioranza giallorossa, lo sanno bene. Ostellari in un primo momento aveva tentato la strada della contestazione della legge in quanto «divisiva», come dicevano all’unisono Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sconfitto una volta, ora tenta una strategia meno primitiva per accompagnarla su un binario morto: utilizzare l’alibi di qualche dissenso fra le associazioni, che saranno «audite» in gran quantità; enfatizzare la necessità del «dialogo», come chiede anche la Cei; preparare il terreno per far passare un qualche emendamento, in commissione e poi in aula. Il testo modificato dovrebbe tornare alla camera per la terza lettura. Cioè per essere affossato: tra i provvedimenti del Piano di rilancio e quelli della pandemia, chissà quando potrà essere votato.

Sulla carta la mossa è impossibile. Gli ex giallorossi hanno la maggioranza in commissione e in aula. Ma a dargli manforte è arrivata una manina azzurra. Anzi una manata. Alla camera Silvio Berlusconi ha concesso ai suoi libertà di voto. Invece venerdì scorso Antonio Tajani ha scoccato il contrordine: «Non c’è bisogno di una legge come questa, tutti i cittadini sono già garantiti».

I forzisti tendenza Orbán

E qui apriamo una parentesi. Il coordinatore di Forza Italia è il massimo esponente dell’ala filosalviniana. Insieme alla sua ispiratrice e sodale senatrice Licia Ronzulli. I due sono molto vicini a Berlusconi, a sua volta sempre più lontano dalle vicende del suo partito: interviene solo quando i suoi non sono in grado di togliersi dai guai. La settimana scorsa, per esempio, l’ex cavaliere ha fatto la telefonata decisiva a Matteo Salvini per garantire il sì forzista alla commissione di indagine sul Covid in cambio dek no leghista alla sfiducia su ministro Speranza. Chiusa parentesi.

Elio Vito, ex radicale oggi forzista dell’area liberal, a Tajani ha risposto a brutto muso: la decisione di votare no alla Zan «non mi risulta sia stata presa in nessuna sede di partito», «mi risulta invece che Forza Italia su questi temi abbia sempre assicurato ai propri parlamentari di esprimere liberamente le proprie opinioni ed i propri voti». Vito si appella alla presidente dei senatori Anna Maria Bernini (tendenza sì alla legge) per difendere «le prerogative di autonomia e libertà dei senatori azzurri». E lancia un messaggio velenoso: «Sono altri i paesi, forse non a caso proprio quelli dove l’omosessualità è perseguitata, dove il “partito” coincide spesso con lo Stato e con il parlamento». Il riferimento è a chi propende verso il modello Orbán contro i lealisti delle democrazie liberali. Cioè Tajani: che spinge perché Fi non si scosti di una virgola dall’alleanza con Salvini. Che ha sempre più seguito: con Berlusconi calante, fra i parlamentari l’incertezza del domani si fa sentire, e la voglia di attaccarsi al carro leghista. In realtà anche l’area liberal, vicina alla ministra Mara Carfagna (tendenza sì alla legge) è divisa. «Se non ci sono margini per emendarla, non voterò la legge così com’è», annuncia Andrea Cangini, «e non perché sono d’accordo con Salvini, ma perché è una legge che limita la libertà di espressione. E poi perché la logica di Salvini e quella di Letta è esattamente la stessa: quella delle bandierine».

D’altro canto anche Salvini ha un po’ aggiustato il tiro.Il tema raccoglie un gran consenso tra i giovani, sono molte le star che fotografate con il palmo aperto – il gesto simbolo della campagna del sì –, mettersi contro tutto questo movimento non è una gran mossa. Quindi ora prova a lanciare l’amo del dialogo. Sperando che qualcuno abbocchi.

Ci ha provato con una delle voci più più esposte per la Zan, il popolare rapper e influencer Fedez: «Ho detto a Fedez: al posto di insultare o polemizzare a distanza ragioniamo di coprifuoco, di ddl Zan, di diritti. Per me ognuno può amare chi vuole. Ritengo di avere il diritto di pensare che l’utero in affitto sia una barbarie sul corpo di una donna. Ho perplessità sul fatto che nelle scuole con bimbi di sei anni si parli di identità di genere come se non ci fossero uomini e donne. E sono contrario alle adozioni gay». Fact-checking: la legge non punisce le opinioni, è un’estensione della legge Mancino contro l’antisemitismo e il razzismo. Il riferimento ai «bimbi di sei anni» che parlano di «identità di genere» è un’altra bufala. La Zan istituisce una giornata nazionale contro l’omotransfobia e stabilisce che le scuole promuovano «la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione». Iniziative di educazione civica dedicate alle discriminazioni, decise dalle scuole nella loro autonomia.

Ma la Zan è anche una legge-bandiera. Il segretario Pd Letta la spinge per ottenere una vittoria concreta ma anche simbolica. Salvini e Giorgia Meloni la respingono per ragioni uguali e contrarie. Ora la palla è in mano a Ostellari. Che si è autoincoronato relatore. Ma la mossa «può trasformarsi in autogol», secondo il deputato Alessandro Zan, estensore della legge: «Fin qui il presidente non è stato super partes, ha utilizzato tutte le sue prerogative per impedire il voto in commissione. Ora è anche relatore: una bocciatura di un eventuale nuovo testo emendato equivarrebbe a una sfiducia a lui». Dovrebbe dimettersi, insomma.

© Riproduzione riservata