In Emilia-Romagna si cerca di quantificare i danni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata nella regione per constatare di persona cosa stia accadendo a seguito dell’alluvione.

Sul fronte economico il presidente della Regione Stefano Bonaccini porterà avanti delle richieste specifiche, i danni, ha anticipato nei giorni scorsi, sono miliardari.

12:14 – Meloni è atterrata

L’aereo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato a Rimini. La premier è rientrata da Hiroshima dove ha preso parte al G7.

12:01 – Bonaccini richiederà fondi speciali

Il presidente della Regione ha detto intervenendo in collegamento da Cesena alla trasmissione L’Indignato Speciale su Rtl 102.5 che «l’importante è stabilire con il Governo alcune linee di intervento e di finanziamento perché noi vogliamo ricostruire tutto come abbiamo fatto, credo in maniera egregia, con il terremoto».

Quanto all'ipotesi di usare i fondi del Pnrr per fare fronte all'emergenza determinata dall'alluvione e avviare la ricostruzione, ha argomentato, «io dico di verificare se, a parità di misure, sulle stesse misure finanziate per progetti che ci si accorge non vadano avanti qua e là nel paese», quelle possano essere «risorse recuperate e destinate a chi può spenderle davvero in breve tempo». L’Emilia-Romagna, ha ricordato, è sempre efficiente nell’utilizzo dei fondi europei.

© Riproduzione riservata