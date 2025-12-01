false false

Emma Bonino è stata ricoverata nella serata del 30 novembre all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto riferiscono fonti stampa, la storica leader Radicale e fondatrice di +Europa si trova in terapia intensiva ma è vigile. Bonino, 77 anni, è stata portata in ospedale a seguito di un malore. Si attende per questa mattinata il bollettino medico.

L'ex ministra degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone dopo otto anni di cure, era stata ricoverata nell'ottobre 2024 per problemi respiratori. Pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale ci fu l'inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco.

© Riproduzione riservata